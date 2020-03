Muže odmítli na koronavirus testovat, doktor ho poslal domů. Teď kvůli nám zavřeli školu, říká žena pacienta z Bulovky

„Je mi nepříjemná celá ta situace,“ píše žena, jejíž totožnost redakce zná. „Už se ani nebojím nákazy jako takové, ale celé té hysterie kolem. Kvůli nám zavřeli školu i školku, někteří rodiče spolužáků mých dětí by mě možná rádi zlynčovali. To je mnohem nepříjemnější než to onemocnění, jehož průběh je ve většině případů mírný a srovnatelný s chřipkou,“ dodává.

Rodina se vrátila v sobotu z Itálie, byla mimo zasaženou oblast. Manželovi však nebylo v pondělí dobře, měl teplotu a kašel. „Následoval jsem všechny instrukce, strávil několik hodin telefonováním na všechny doporučené linky, když jsem měl mírné příznaky, ale všude mě odbývali