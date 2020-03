Čí je prst, kterým proudí vaše krev a hýbou vaše svaly? Šaroch to chce u Čapího hnízda zjišťovat další měsíce

Komentář Jana Moláčka: Deník N zjistil, že vyšetřovatel Čapího hnízda Pavel Nevtípil dostal k ruce několik policistů a spolu se státním zástupcem Jaroslavem Šarochem plánuje další měsíce rešerší starých dokumentů a výslechy svědků. Obnovené vyšetřování by se mělo protáhnout nejméně do léta příštího roku. Při nejlepší vůli to nelze chápat jinak než jako obstrukci, která má definitivní verdikt v Babišově nejznámější kauze opět o jedny volby odložit.