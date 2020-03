Notes: Povídavý exministr, ostrá munice na řecké hranici a česká ostuda v Německu

Třináctá komnata Vladimíra Kremlíka

Exministr dopravy Vladimír Kremlík si s našimi redaktory sednul na rozhovor. Ten trval čtyři hodiny (!) a stihli probrat, jemně řečeno, velice široký sumář událostí předcházejících jeho odchodu z ministerstva. A často pikantních.

Kremlík mimo jiné popisoval, co si myslel při setkání s vicepremiérem Karlem Havlíčkem. Ten se mu chystal oznámit, že na resortu končí. „Jsem profesionál, nemyslel jsem si nic,“ reagoval stoicky Kremlík.

Jeho působení ve funkci skončilo ve stejné době jako vztah s marketingovou spolupracovnicí premiéra Babiše Karolínou. I o tom v rozhovoru mluví.

Jak se dostat do Řecka

U některých událostí ve světě je však čím dál tím těžší pojmout postoj, že si jako profesionál nemyslím nic. Naše reportérka Petra Procházková je i dnes spolu s fotografem Gabrielem Kuchtou na turecko-řecké hranici. Přiostřuje se. V atmosféře, v názorech, ale i v munici.

Jeden z migrantů byl při pokusu o přechod na řeckou stranu zastřelen. Deníku N to potvrdila sama nemocnice. Podlehl zraněním v edirnské univerzitní nemocnici na turecké straně hranic. Několik dalších je zraněno.

„Nemyslím si, že nás chtěli zabíjet. Střílejí kolem těch, kdo se snaží silou dostat přes hranice. Nad hlavu, pod nohy, a tohle se jim nepovedlo,“ smutně popisuje v reportáži situaci Said Rachman, který se rovněž snaží dostat do Řecka.

Několika z nich se podařilo hranici přejít. Spousta videí na sociálních sítích, která mají popisovat situaci na hranicích, však pochází z úplně jiné éry. Například video z roku 2015 v Makedonii – záznam momentu, kdy dav lidí přestřihne ostnatý drát a makedonští policisté jen rezignovaně přihlížejí, jak se jim do země valí část Sýrie, Afghánistánu a ještě kousek Somálska, koluje na sítích sledovaných migranty v Turecku už několik dnů.

Pozornosti by neměla ujít ani práce za objektivem Gabriela Kuchty. Pořízené fotografie mají často až sakrální vzezření.

Naše reportéry zadržela jak místní policie, tak armáda. „Hlídají nás tři mladí vojáci s kulomety (skutečně nejde o samopaly), jež sotva vlečou, neboť na hlídání novinářů to jsou krapet robustní a nepraktické zbraně,“ popsala situaci Petra Procházková.

Co se dělo dál

Německá europoslankyně Monika Hohlmeierová se obrátila na bavorskou policii. Donutily ji k tomu výhrůžky, které jí přišly kvůli vyšetřování střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Europoslankyně ale podotkla, že kromě hrozeb dostala i více než tisícovku omluv za chování premiéra. „Lidé mi píšou, že Česko není jenom Andrej Babiš, a vyjadřují velký respekt a podporu práci výboru. Není možné tyto zprávy ignorovat. I ony reprezentují Čechy.“

Český mág počítačových her Daniel Vávra se vydal do politiky. Tedy nevydal. Vlastně nikdo neví. Na Facebooku zveřejnil vývojář, který stojí za počítačovými hrami jako Mafia nebo Kingdom Come, volební plakáty, které jsou nejspíš myšleny z recese. Ale svým vzezřením nápadně připomínají rétoriku stran, které v našem politickém prostředí už známe. Tak snad zůstane jen u vtipu.

V dnešním Notesu jsem se chtěl koronaviru, který nakazil v ČR už dvanáct lidí, vyhnout. Doporučím přesto článek kolegy Petra Koubského. Není totiž jen o koronaviru. Výzkumníci farmaceutické společnosti Gilead Sciences pokračují na vývoji takzvaného remdesiviru, protilátce ke koronaviru. Veřejnost volá po tom, aby byly testy co nejrychleji hotové a lék byl volně k dispozici. Článek vysvětluje, proč jsou právě zdlouhavé a drahé klinické testy pro úspěšnou léčbu tak důležité.

Naopak i to málo, co lze k vymýcení viru udělat, Čína nedělá. Tamní úřady a firmy v Číně falšují data o uzdravování ekonomiky postižené epidemií Covid-19. Aby splnily požadované kvóty, hlásí podvodná čísla, pouští naprázdno klimatizaci nebo nabádají zaměstnance, aby lhali inspektorům. Odhalilo to vyšetřování čínského ekonomického magazínu Caixin. V Deníku N o problematice píše Magdalena Slezáková.

Příjemné čtení a pěkný zbytek večera vám přeje redakce Deníku N!