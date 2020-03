Strach z koronaviru odnesl zatím jen biatlon. Pražský půlmaraton bude bez Asiatů, Italů a houbiček

Počáteční paniku z prvních nakažených lidí v České republice ze sportovních akcí odnesl jako první biatlon, který kvůli závodům bez fanoušků přijde podle slov šéfa biatlonového svazu Jiřího Hamzy téměř o 50 milionů korun. „Počítáme s tím, že stát bude kompenzovat tyto ztráty,“ přislíbil na úterní tiskové konferenci premiér Andrej Babiš odškodnění.

Hned o den později zasedala Bezpečnostní rada státu a řada sportovních fanoušků očekávala, že podobná omezení čekají i další sportovní akce. Ale nestalo se tak, proto třeba hokejoví fanoušci mohou v pátek na závěrečné extraligové kolo, fotbaloví příznivci zase nepřijdou mimo jiné o atmosféru nedělního derby pražských „S“, na které se do slávistického Edenu chystá téměř dvacet tisíc lidí.

„Biatlon jsme nařídili bez fanoušků, protože je to akce s více než 100 tisíci diváků. Jeden z fanoušků posledního závodu v Itálii onemocněl, takže si myslím, že jsme rozhodli správně. A pokud někdo nerozumí tomu, že je to mezinárodní akce, tak jsme rozhodli na základě doporučení hlavní hygieničky,“ vysvětlil Babiš před novináři zdánlivý dvojí metr rozhodnutí ohledně sportovních akcí.

„Někdo to odskákat musel“

Čeští závodníci se těsně před startem domácího podniku Světového poháru shodovali, že to biatlon odskákal za všechny. „Budou to pseudozávody. V Novém Městě jsou diváci velkou částí zážitku ze závodu. Nedokážu to pochopit,“ citoval iRozhlas reprezentanta Michala Šlesingra, který se bude o víkendu loučit s kariérou. „Někdo to odskákat musel a byli jsme to my. Aspoň v něčem jsme zase první,“ dodala Lucie Charvátová, bronzová medailistka z nedávného mistrovství světa v italské Anterselvě.

Reakcím českých reprezentantů v biatlonu se nikdo nemůže divit, obzvlášť v době, kdy se jim daří – Markéta Davidová dnes v prvním závodě Světového poháru skončila třetí. Pořadatelům všech akcí včetně sportovních, které navštíví více než pět tisíc diváků, oproti normálu přibyla kvůli koronaviru pouze povinnost nahlásit událost krajským hygienickým stanicím, jež dále posoudí možné riziko.

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové navíc zatím není jasné, jestli se kvůli koronaviru sejde další Bezpečnostní rada státu. „Předpokládám, že pokud by se sešli, ministr zdravotnictví i premiér by řešili i další sportovní akce. Záleží ale na vývoji celé situace.“

Snowboardisté nechtějí riskovat

Na nejistou situaci reagoval u nás jako první