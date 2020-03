V Peru počátkem března startuje školní rok a já mám podle výdajů s tím spojených zase pocit, že se moje dcera chystá přinejmenším na Oxford. Ale nic takového, Sofinku teprve čeká oslava pátých narozenin a jen nastupuje do svého třetího „ročníku“ v obyčejné soukromé školce v limské čtvrti Mangomarca.

Peruánský deník: Co všechno musí mít dítě, aby mohlo „vychodit“ mateřskou školu

Seznam toho, co musíme jako rodiče koupit, se táhne ve dvou sloupcích drobným písmem přes celou stránku formátu A4. Pastelky, propisky, tužky, voskovky, tempery, vodovky, štětečky několika velikostí, třpytky, lepidlo, nůžky, stavebnice, desky, kelímky, dřevěné puzzle, sedm sešitů, obaly, kartón, barevné papíry, korále, knoflíčky, hlavolam, tamburína, rumba koule… Dohromady jsou toho tři narvané obrovské plastové tašky v ceně přes dva tisíce, ač jsme nakoupili u jedné obchodnice na centrálním trhu s množstevní slevou.

A to ještě chybí bichle v hodnotě zhruba tisíc korun a o třech kilech váhy, která naštěstí zůstává celý rok v učebně. Z ní vychovatelky vystřihují různé úkoly, které pak předškoláci musí doma pod dohledem rodičů udělat. A není jich málo – dva až tři denně.

Mezi úlohami jsou mimochodem i takové, při kterých se ještě před nástupem na základku naučí děti psát, číst a počítat do deseti. Peru má bídný vzdělávací systém, a tak se nyní snaží svoje výsledky ve srovnávacích testech zlepšit „nalejvárnou“ skoro už od plenek.

Ale zpět k nákupu. Všechno to musí být nové, občas i od konkrétní firmy (že by nějaké speciální „pastelkovné“ pro paní ředitelku?). Na konci minulého roku nám kantorky nic nevrátily. Tak jako každý rok prý děti vše do mrtě využily.

Že by vypotřebovaly celé čtvrtkilové lepidlo a otupily i své nůžky? divil jsem se dříve. Dnes už se přikláním ke zdejší lidové moudrosti, která má za to, že školní pomůcky jsou