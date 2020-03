Notes: Koronaprázdniny, kůň pod kořenem, respirátory k nezaplacení a bosé karmelitky, které vyhnal hluk

Běžně své dny bosé (reformované, nikoliv neobuté) karmelitky tráví modlitbou, prací a rozjímáním zavřené za zdmi kláštera. V centru Prahy je ale čím dál víc rušil hluk od turistů i z restaurací. Proto se sestry přestěhovaly za klidem do bývalého statku ve středočeských Drastech. A Deník N měl jedinečnou možnost do uzavřené komunity nahlédnout.

Střelba, pláč, bití nebo brodění se ledovou vodou. Reportérka Petra Procházková a fotograf Gabriel Kuchta se vydali do první linie na řecko-turecké hranici a sledují cestu uprchlíků do vysněné Evropy. Někteří utečenci totiž uvěřili Turkům, že je na druhé straně hranice čeká otevřená řecká náruč. Jenže nečekala a z pokusu dostat se na starý kontinent se vrátili bez peněz, bez pasu, někteří nazí a zbaveni posledních zbytků lidské důstojnosti. Situaci, kde nejsou poraženými jen uprchlíci, jsme se věnovali i ve Studiu N.

„Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni jako… no… vy víte, jak to je dál.“ Demokratickému kandidátovi Joeu Bidenovi by mohla cestu do Bílého domu překazit nejen jeho špatná paměť, ale i časté přeřeky. Podle některých je 77letý Biden pro funkci prezidenta příliš starý. Kdyby jen Biden věděl, kam až to někteří dotáhli s přeřeky jako „Andreši“ nebo „abych tu pohanku dokouřil…“

Před senátními volbami by se mnozí politici spojili s čertem, ďáblem, politickými konkurenty i opozicí. Exministr zdravotnictví Ludvík z ČSSD má přislíbenou podporu i od hnutí ANO. V několika obvodech se rýsuje i spolupráce TOP 09 a ODS. Některým ale mezistranické námluvy vadí. Více v článku Báry Janákové.

„Měli by mě zabít, pokud budu dál vyšetřovat případ Andreje Babiše,“ popisuje nedávné výhrůžky europoslankyně Monika Hohlmeierová. Trnem v oku se některým stala kvůli tomu, že se opovážila řešit možný premiérův střet zájmů. Poslankyně už kontaktovala německou policii.

Koronavirové a krátké zprávy

Děti ve škole na Praze 6 budou mít zítra „koronavirové prázdniny“. Nákaza se totiž odpoledne potvrdila u matky dvou žáků. Pražský primátor Zdeněk Hřib ale už ráno hlásil, že je žena šestá potvrzená nakažená. Předběhl tak hygieniky i testy národní laboratoře. Odpoledne laboratoř nákazu u ženy potvrdila.

Testy nákazu potvrdily ještě u dalších dvou lidí. Česko tak má už osm nakažených.

Respirátory nad zlato! Cena respirátorů v posledních dnech několikanásobně vzrostla. A někteří podnikavci toho řádně využili a nasadili tržní ceny i na pět tisíc za kus. Paní ale ne zrovna lidovou cenu vysvětluje tím, že potřebuje peníze… na kastraci koček. Ministerstvo financí ale ihned zakročilo a maximální cenu za respirátory vyrobené v EU určilo na 175 korun.

Hongkongský pes nakažený Covid-19 by mohl být prvním případem přenosu viru z člověka na zvíře. Pes je nyní v karanténě i se svou majitelkou.

Do boje proti koronaviru vytáhl i Úřad vlády. Premiér si při vstupu do budovy Strakovy akademie nejspíš dezinfikuje ruce… nebo věští z křišťálové koule.

Kůň pod kořenem! Pražští hasiči museli vyprošťovat koně zaklíněného pod stromem. Zvíře uvolnili pilou. Odnesly to ale jen kořeny, ne kůň! A taky žokejka… V galerii vše pochopíte.

Miliardář Michael Bloomberg se dalším americkým prezidentem nestane. Po neúspěšném volebním „superúterý“ z demokratických primárek odstoupil.

Smutná zpráva nakonec: Zemřel asi nejznámější propagátor moderní české poezie u nás Miroslav Kovářík. Básníkovi, recitátorovi a divadelníkovi bylo 85 let.