Na III. nádvoří Pražského hradu by měl vzniknout nový vstup do jižního křídla Nového paláce. Správa Pražského hradu už si za 1,5 milionu korun objednala projekt, jak by měl vchod vypadat a jaké by mělo být jeho zabezpečení. Samotná realizace by měla podle odhadu vyjít na dvacet milionů korun.