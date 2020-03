Fakt, že si Prahu jako impozantní kulisu svého románu vybrala francouzská spisovatelka, není náhoda. Anne Delaflotte Mehdevi do Prahy přišla se svým americkým manželem na začátku devadesátých let a strávila tu téměř dvacet let. Byla to ostatně Praha, která ji přivedla ke knihám. S manželem provozovali tehdy legendární mezinárodní knihkupectví U Knihomola, Anne se naučila plynně česky, vyučila se tu knihařskému řemeslu a napsala svou první knihu.

Ve svém nejnovějším románu Světlo světa se na pozadí barokního rozmachu Prahy v době upevňování moci Habsburků pokouší přijít na kloub podstatě češství.

„Česká identita má v sobě cosi bolestného. Mísí se v ní tolik různých vlivů – slovanství i germánství, katolictví i protestantství. Měla jsem potřebu tuhle identitu konečně rozklíčovat už jenom proto, že je součástí identity mých dětí, které se v Praze narodily a dodnes ji považují za svůj domov. Prací na téhle knize jsem se tak do Prahy pomyslně vrátila,“ říká autorka žijící od roku 2011 opět ve Francii. A z románu přímo čiší, že