Strašák roku 2015 je zpět. Možná se zopakuje, co se podle Angely Merkelové zopakovat nesmělo

Komentář: Dlouho se v Německu nemluvilo o uprchlících. Spolkovou republiku zajímala jiná témata. Strany se pustily do klimatických změn, které voliče hodně zajímají. Turecký prezident Erdogan ale vypustil uprchlíky směrem do Evropy. Většina sní o cílové stanici Německo. Znovu se tam tedy o nich bude mluvit. Radost bude mít AfD, která stále nedokáže o rasistickém zločinu říct, že je rasistický. Mezitím se Německem šíří koronavirus a zbývá poslední spolková země, kde není žádný potvrzený případ. A rodiče, kteří nechtějí své děti očkovat, by mohli začít pracovat v cirkuse, píše v seriálu Ausgerechnet Německo náš berlínský zpravodaj Pavel Polák.