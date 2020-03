Škola v Praze 6 poslala dvě třídy domů. Matka žáků čeká, zda testy potvrdí její nákazu koronavirem

V Česku je to první podezření, že by koronavirus mohl být zavlečen do školy. Dvě děti z 1. a 3. třídy, u jejichž matky testy soukromé laboratoře ukázaly pozitivní výsledky, chodily dva dny do školy.

„Maminka se poté, co se vrátila z dovolené, sešla s několika dalšími rodiči. Nyní veškeré kontakty prověřuje policie a hygiena,“ řekl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

Zmíněné třídy se nacházejí na jednom patře budovy a byly dnes