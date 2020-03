Kremlík: Premiér je suverén, mohl mě odvolat za cokoli. Ať už bych ho polil kávou, nebo si začal s jeho reportérkou

Kdy a jak jste se dozvěděl, že s vámi Andrej Babiš jako s ministrem dopravy už nepočítá?

Přesně 20. ledna přibližně kolem půl jedné po obědě. Zrovna jsem jel z jednání u pana (Michala) Koudelky z Bezpečnostní informační služby. Volali mi ze sekretariátu pana premiéra, jestli už jsem na vládě, abych přišel do kanceláře. Přijel jsem a šel do místnosti, kde už seděl pan místopředseda vlády (Karel) Havlíček.

Co jste si pomyslel, když jste tam pana vicepremiéra viděl?

Jsem profesionál, nemyslel jsem si nic. Jen jsem tam seděl naproti Karlu Havlíčkovi, za chvíli přišel pan premiér a sedl si vedle něj. Sdělil mi, že se mnou už ve vládním angažmá nepočítá a chce, abych odstoupil z funkce a podepsal rezignaci.

Indicie o konci ve funkci

Překvapilo vás to v tu chvíli? Přišel jste do práce a tam vám řekli: už s vámi nepočítáme. Co se ve vás odehrálo?

Nastoupil takový ten automatismus člověka, který řeší nastalou situaci. Neměl jsem v tu dobu žádný pocit. Říkal jsem, že s tím nesouhlasím a jestli mi pan premiér řekne důvod. Sdělil mi, že se jedná o elektronické dálniční známky. Řekl jsem mu, že si nemyslím, že bych udělal chybu, a že rezignaci nepodepíšu. A pokud mě chce odvolat, musí podat návrh na odvolání na Hrad.

Měl jste tušení nebo nějaké indicie, že je s vámi premiér Babiš nespokojený a že by ta schůzka mohla znamenat váš konec?

Indicie jsem měl z okruhu lidí ze zpravodajských služeb, které znám. Šlo o to, že se vůči mé osobě chystají nějaké věci.

Nastínil jste, že za vaším koncem mohou stát tajné služby, ale na kauzu kolem elektronických dálničních známek poprvé upozornil Michal Bláha z Hlídače státu.

Pan Bláha je pouze výsečí, jednou z věcí. Je to slušný a čestný člověk, který se o věci zajímá.

Pan Bláha na ten váš výrok reagoval tak, že jste lhář. Protože na cenu elektronických dálničních známek upozornil on.

Prvotní informace z ministerstva dopravy byla, že je to e-shop za 400 milionů. To byla zcela chybná a nesprávná informace. Zda to byl úmysl, nebo hloupost pracovníka, je věc druhá.

A byl to úmysl, nebo hloupost?

Nevím. To ukáže čas. Ověřoval jsem si, kdo tam dal to slovo e-shop. Ověřoval jsem si to i na Státním fondu dopravní infrastruktury (organizace ministerstva dopravy, která zakázku na elektronické dálniční známky zadala, pozn. red.). A bylo mi řečeno, že informace, která měla jít do médií, byla zcela jiná a přepracovaná na ministerstvu dopravy.

Takže vám chtěl uškodit někdo na ministerstvu?

Nechci to hodnotit, ale tu informaci změnili a vydali jinak. Jako e-shop, což v žádném případě e-shop nebyl. Byl to informační systém, který zahrnoval požadavky tajných služeb.

Cena zakázky na dálniční známky vám přemrštěná nepřišla? Pan ministr Havlíček nyní tvrdí, že s úpravou zadání, kdy se omezí požadavky na bezpečnost, je možné ji srazit na třetinu.

Zakázku připravoval Státní fond dopravní infrastruktury ve spolupráci se zpravodajskými službami a dalšími. Vycházela z požadavků a každý požadavek determinuje cenu. Následně se začalo ukazovat, a to považuji za špatné, že existovaly osobní vztahy uvnitř SFDI a architekta, který to měl připravovat. Nebyla zajištěna nestrannost. A bohužel jsem se dozvěděl, že tam byl i další vztah mezi pracovníkem ministerstva dopravy, který měl tu zakázku na starosti, a na SFDI. Kdybych o těchto osobních vazbách věděl, včas bych udělal změny a zakázku příslušnému náměstkovi odňal.

Myslíte, že na základě těchto osobních vazeb mohla být zakázka napsaná tak, jak byla napsaná?

To nikdy nemůžu vyloučit, ale nepochybně to působí špatně.

Překvapilo vás, že při hledání vašeho nástupce padla volba konkrétně na pana Havlíčka?

Pan premiér je suverén, může si rozhodnout jakkoli. Může mě odvolat z jakéhokoli důvodu, i kdybych se na něj špatně podíval, kdybych ho při jednání vlády omylem polil kávou, kdybych si něco začal s jeho reportérkou.