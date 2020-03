Jestli budeš zlobit, přijde si pro tebe developer. Vytěžená Ostrava se rozhlíží, kam dál

O třetím největším městě v Česku by se dalo napsat deset reportáží a každá by byla jiná. Je totiž barevné, neuchopitelné, hrdé a zrovna teď se nachází v přelomovém okamžiku. Těžký průmysl a doly skončily a obyvatelé i radnice se rozhlížejí, jakým směrem se vydat. Rozhodnutí to nebude lehké, protože město na periferii, které desítky let budovalo prosperitu státu, centrální úřady přehlížejí. Je tu stále vysoká nezaměstnanost, nízké platy, každý rok odejdou tisíce lidí, centrum se vylidňuje.