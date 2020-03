Notes: Na Jaromíra Soukupa je spoleh, Bože, chraň nás před Matovičem a hrdinný premiérův boj s koronavirem

Za prvních 52 dní roku zemřelo v České republice podle údajů Státního zdravotního ústavu na komplikace spojené s chřipkou 44 lidí. To jen na okraj. A teď to ostatní.

Z nejzajímavějších zpráv, zjištění a komentářů vybíral Libor Stejskal

Čím se liší chřipka od Covid-19: Navzdory úvodní informaci by samozřejmě nebylo dobré nový virus, který způsobuje onemocnění Covid-19, podceňovat. Kolegyně Iva Bezděková shrnula, čím se od běžné chřipky liší. Ta ohrožuje především děti a mladé lidi, zatímco koronavirus je nebezpečný spíše pro starší. Je také nakažlivější a má výrazně delší inkubační dobu, během které může nakažený člověk virus rozšířit. Na první pohled se také zdá, že daleko více (kolem dvou procent) těch, které koronavirus napadl, umírá. Vědci ale upozorňují, že nákaza se mnohdy obejde bez jakýchkoliv příznaků či jen s příznaky lehkými. A takové nakažené samozřejmě nikdo neeviduje. V opačném případě by výše uvedené procento úmrtí výrazně kleslo. Je toho ještě víc, co byste měli vědět.

Zavolejte mi, zařídím to: Premiér Andrej Babiš ovšem ukazuje, že se chystá s virem tvrdě vypořádat. Svolal Bezpečnostní radu státu, po ní oznámil několik nekompromisních opatření a na úrovni vlády pověřil ministra zdravotnictví, aby zabezpečil distribuci respirátorů praktickým lékařům. Je to kabrňák, řekne si leckdo. A o to právě jde. Většinu z dosavadních kroků může udělat okresní hygienik či příslušný ministr sám. Jenže pan premiér chce být u toho, chce být viděn. Občane, podívej, beze mne se nic neobejde. Proč je to v době, kdy se toho ještě moc neděje, krátkozraké a svým způsobem nebezpečné, vysvětluje v komentáři Eva Romancovová, která má s prací ve státní správě mnohaleté zkušenosti.

Čínské patálie se Soukupem: Možná už i pan prezident ví, že Číňany, kteří u nás slibují investice, je třeba brát se značnou rezervou. Nicméně své zkušenosti má i druhá strana. Konkrétně CITIC Europe Holdings Group, kterou v Česku zastupuje někdejší ministr obrany Jaroslav Tvrdík. S ní se podnikatel a moderátor Jaromír Soukup před Vánoci dohodl, že skončí ve vedení svých mediálních firem, pokud mu pomůže umořit dluhy. Jak to dopadlo, zjistil Jakub Zelenka.

Bože, chraň nás před Matovičem: Milá opozice, podívejte se, jak dopadli mnozí vaši kolegové na Slovensku. Bára Janáková a Prokop Vodrážka se zamysleli nad tím, jaké ponaučení by si čeští politici mohli vzít z voleb u našich východních sousedů. Snad nejvýstižněji to v jejich analýze shrnul politolog Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček: „Současní čeští politici by se měli modlit, aby se neobjevil někdo, jako je Matovič, který by přeformátoval českou politickou scénu. Jako se tomu stalo v Itálii s nástupem Beppa Grilla, což je italská analogie Igora Matoviče.“

V dalších dnes uveřejněných textech Jan Wirnitzer vysvětluje, o co jde v americkém volebním superúterý a jak moc už nyní může napovědět, kdo na podzim vyzve Donalda Trumpa. Kirill Ščeblykin analyzuje výsledek již třetích, v krátké době za sebou jsoucích izraelských voleb, které opět nic nerozhodly. A Lukáš Prchal zjistil, že Česká republika se dohodla s Ruskem na prvních krocích, jak řešit třicet let opomíjený problém s budovami, které obě země užívají na území druhého státu. Moskva však i nadále porušuje dohody o pronájmech bytů, na kterých v Česku neoprávněně vydělává.

Co si například přečtete v zítřejším tištěném vydání

Co dál stojí za povšimnutí

Ruský právník a opoziční aktivista Alexej Navalnyj oznámil, že úřady zablokovaly osobní účet jemu, jeho dětem a pro jistotu i rodičům. To samé postihlo šéfa tamního Fondu boje proti korupci Ivana Ždanova a jeho rodinu.

Americká vláda omezuje počet novinářů čínských státních (čti stranických) médií akreditovaných v USA v reakci na šikanování zahraničních novinářů v ČLR a také proto, aby bylo v této oblasti dosaženo parity. Informaci přinesl server Sinopsys.

Turecké ministerstvo obrany informovalo o sestřelení letounu L-39 české, resp. československé výroby ve službách syrského letectva. Ztrátu stroje nad provincií Idlib potvrzují i státní média v Damašku. Asadovy síly měly ve výzbroji podle odhadů circa 60 kusů těchto strojů.

Server The New York Times přinesl zprávu, že naklánějící se jedenáctipodlažní budova v Dallasu, která po dva týdny dramaticky odolávala pokusům o demolici, a stala se tak vyhledávanou turistickou atrakcí, konečně kapitulovala.

A epidemií jsme začali, epidemií i skončíme (není míněno doslova).

Vietnamské ministerstvo zdravotnictví se s virem rozhodlo bojovat hudebním videoklipem. To u nás ještě nikoho… anebo raději nic.