Česko-chilský operní pěvec Hanuš Stein: Život od Hitlera přes pražské jaro a Pinocheta až k chilským nepokojům

Třiadevadesátiletý Hanuš Stein jako židovský kluk uprchl z Československa před nacisty do Chile. Tam se operní pěvec, který do svého repertoáru vždy začleňoval české klasiky, stal komunistou a před Pinochetem po puči uprchl do NDR. V Berlíně po zkušenostech s fungováním komunistického státu na členství ve straně rezignoval. Nynější protesty v Chile dává do kontrastu s minulostí.