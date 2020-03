Konflikt o vodu: Etiopie staví přehradu na Nilu, Egypt jí hrozí, Trump touží po Nobelově ceně

Počátkem ledna si Donald Trump všiml, že Nobelovu cenu za mír pro minulý rok získal etiopský premiér Abiy Ahmed a hodně se podivil. „Udělal jsem dohodu, zachránil jsem díky ní jednu zemi a teď jsem se doslechl, že to byla hlava té země, která za onu záchranu dostala Nobelovu cenu míru. Řekl jsem si: ‚Co? Neměl jsem s tím něco do činění?‘ No jo, ale tak to prostě je,“ pronesl před svými příznivci v Toledu ve státě Ohio. Pak se svou pověstnou skromností dodal: „Zabránil jsem velké válce. Zabránil jsem několika velkým válkám.“