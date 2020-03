Mohu leda zamknout dveře nebo je překřičet, říká o rozhádané Radě ČTK její předseda

Hádku vyvolal dotaz radní Angeliky Bazalové (za Piráty), která chtěla po dalším členovi Pavlu Foltánovi (za ANO) vědět, jaké nastartoval ekonomické změny v České tiskové kanceláři. Při své kandidatuře do Rady České televize totiž poslancům tvrdil, že pohnul s něčím, s čím se za posledních 28 let nepohnulo, a radní ČTK mu to mohou dosvědčit.

„Snad si nemyslíte, že vám budu na něco takového odpovídat. Vůbec to nesouvisí s činností rady ČTK,“ odpověděl Foltán, zatímco se oblékal a chystal se odejít z jednací místnosti. Když radní otázku zopakovala, poučil ji, že je jako člen rady starší, je právník a může ji poučit o Listině základních práv a svobod. Situace dál gradovala, dokud Foltán z místnosti neodešel.

Jednání mohl z pozice autority uklidnit předseda Rady David Soukup, který se ale k situaci postavil velmi laxně. Tříminutové video, které rozepři zachycuje, si můžete pustit zde.

Proč jste z pozice předsedy nezasáhl do hádky mezi Angelikou Bazalovou a Pavlem Foltánem?

Angelika Bazalová požadovala po panu Foltánovi odpověď. Pan Foltán ji několikrát oslovil způsobem: „paní nebo slečno!“, což považuji za nevhodné, stejně jako to, že odchází uprostřed diskuse. Reakce Angeliky Bazalové jako bývalé televizní novinářky byla emotivnější a odpovídala situaci, kdy vám někdo jako novináři utíká před otázkou.

Proč jste ale nezasáhl a situaci nezklidnil? Předseda by přeci měl mít nějakou autoritu.

Jediná šance byla je překřičet, ale nechtěl jsem být třetím, kdo v tu chvíli křičí. Snažil jsem se aspoň trochu Angeliku, která seděla hned vedle, uklidnit, ale to bylo všechno, co jsem mohl v té emočně vypjaté krátké chvíli udělat. Nejsem v pozici šéfa firmy ani rozhodčího v ringu.

Vy dokážete říct, jaké změny pan Foltán v ČTK nastartoval?

Za mého působení k žádným změnám pod jeho vlivem nedošlo. Nevím, jaké změny měl pan Foltán na mysli.

Nepřipouštíte si, že závěr jednání v takto vypjatém duchu je i vaším selháním?

Nepřipouštím. Tohle chování mě u dospělých lidí