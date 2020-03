Žádné „Ukaž prsíčka“. Nejnebezpečnější predátor dítě přesvědčí, že je kamarád, říká kriminalista

Zločiny v kyberprostoru řeší už patnáct let. Říká o sobě, že je chodící černá kronika, přesto několikrát během rozhovoru zdůrazní, že internet je báječná věc. Kriminalista Václav Písecký oceňuje film V síti, ale jedním dechem dodává: „Je absolutní nesmysl si myslet, že takhle to funguje v reálu, že moje dítě se připojí online a je atakováno tak, jak to film zobrazuje.“ Jak vypadá realita mimo filmové plátno?