Tožička do Senátu kandidovat nebude. Spor mezi vedením Pirátů a ústeckou buňkou ukončil sám

Na začátku byl přes deset let starý Tožičkův facebookový příspěvek, v němž kritizoval Izrael za bombardování pásma Gazy v rámci operace Lité olovo. Připojil upravený znak Izraele, kde Davidovu hvězdu doplňuje hákový kříž.

Status se začal hojně sdílet na sociálních sítích a vůči Tožičkovi se ostře vymezila i politická konkurence, například předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Do senátních voleb vysílá @PiratskaStrana individuum, které neváhá namalovat hákový kříž do Davidovy hvězdy. Pokládám takové projevy za vrchol hnusu a zásadně proti nim protestuji. Teď to není útok na politickou konkurenci. Za tohle bych rozbil hubu i vlastnímu bráchovi. pic.twitter.com/XpvOnNWUlp

— Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 1, 2020