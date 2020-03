Náš profesor měl smůlu. Za 14 dní ho nikdo řešit nebude, protože nakažených bude daleko víc, říká rektor ČZU

Dnes jste kvůli případu nákazy koronavirem na vaší škole zrušili výuku na následující dva dny. Pak ještě zasedlo kolegium rektora. Rozhodli jste tam o něčem novém, co se týče prevence šíření koronaviru u vás ve škole?

Probírali jsme další opatření. Platí, že jsme na dva dny zrušili výuku a vyzvali jsme děkany, aby podle svého uvážení a uvážení vedoucích kateder pustili lidi pracovat domů. Ve škole jsou některé přístroje, které musí kvůli výzkumu nebo provozu běžet, ale jsou tu i lidé, kteří mají silnější cukrovku nebo podstoupili chemoterapii či jsou vysokého věku. Děkani a vedoucí kateder by měli zhodnotit, kteří lidé by případně mohli být koronavirem ohrožení nejvíc. Řešili jsme také zákaz výjezdu našich studentů a zaměstnanců do nejrizikovějších regionů, jako jsou Čína, Jižní Korea, severní Itálie, ale zároveň nedoporučení dalších regionů, které považujeme za pravděpodobně brzy rizikové.

Abychom případ nákazy zrekapitulovali: profesor z Technické fakulty ČZU byl nakažený mezi 17. a 22. únorem na konferenci v Itálii v Udine, kam zamířil dříve, než se stala oblast ohniskem nákazy. Co to vlastně bylo za konferenci a co tam pan profesor dělal?

Název konference přesně neznám, ale pan profesor je specialista z oblasti technologických zařízení. Důležité je, že tam odjel v době, kdy místo ještě nebylo vyhlášené jako riziková zóna. Nebylo to zmiňováno v doporučeních, kam nejezdit. Poté, co se vrátil, šel v pondělí, úterý a ve středu do školy bez jakýchkoliv příznaků. Minulou středu, 26. února, mu volal někdo z konference, že byl potvrzen pozitivní případ nákazy koronavirem u jednoho účastníka. Pan profesor se v tu chvíli ohlásil na hygienické stanici, aniž by měl nějaké příznaky. Udělal to přesně tak, jak se to má dělat. Velmi poctivě. A 27. února už byl hospitalizovaný v Nemocnici Na Bulovce.

Ještě předtím byl v domácí karanténě, protože se čekalo, jestli u něj propuknou příznaky…

Ano, to byl jeden den. Jeho manželka je stále v domácí karanténě, bez příznaků.

Jen pro představu, jak ta domácí karanténa probíhá? Jak mohou fungovat lidé, kteří si nemohou zajít nakoupit a jsou odkázaní na ostatní? To se teď bude týkat i 44 vašich dalších zaměstnanců, preventivně.

To je asi individuální. My jsme se už ptali hygieny, když jsme měli preventivně v karanténě dva čínské studenty. Ale opravdu to má každý zařízené jinak. Zatím nás nikdo nepožádal o pomoc. My bychom jim samozřejmě pomohli, ale evidentně to řeší v rámci svých rodin.

Takže nejsou žádná univerzální doporučení od školy, jak má karanténa probíhat?

Ne. Je to karanténa, kdy mají sami sebe pozorovat, a jestli bude postup stejný jako před pár týdny s čínskými studenty, jednou za čas se na naše lidi podívá někdo z hygieny, jestli karanténu dodržují. Ale všichni to berou tak, že je v jejich zájmu se hned při prvním příznaku se ohlásit.

Teď je v karanténě 24 vašich zaměstnanců a 20 studentů. Co hrozí, kdyby karanténu porušili?

Co vím, jsou dva různé stupně: jeden je izolace, což je takové víceméně dobrovolné opatření, zatímco do karantény jde člověk na základě nařízení orgánu. Čili to je správní úkon a v tu chvíli hrozí při porušení podle mých informací pokuta až půl milionu.

Hygiena ujišťuje, že vše je přehnané

Zmínil jste, že jste zavedli zákaz cestování do některých zemí. Jak to máte ošetřené, aby tam ti lidé skutečně neodjeli? Co když se tam vydají třeba na dovolenou?

To víte, někteří jsou pořád na dovolených, budou přijíždět. To je velmi složité, a pokud zjistíme, že teď někdo odjede do těch nejohroženějších území, budeme to řešit, protože toto už by bylo proti nařízení vedení univerzity. Ale pokud jen neposlechnou doporučení do volnějších regionů, s tím nemůžeme nic dělat a musíme doufat, že jsou rozumní. Nejen ti naši zaměstnanci, ale lidé v celé republice.

Vy máte maximálně možnost kázeňského opatření?

Asi je nevyhodíme z práce, ale