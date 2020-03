Politici by se měli modlit, aby nepřišel český Matovič, říká expert

Nárůst popularity hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) byl skutečně raketový. Ještě začátkem roku mu agentury předpovídaly jen jednociferný výsledek, dva týdny před volbami už se straně přisuzovalo druhé místo a zhruba 16 procent. Výsledná čtvrtina všech hlasů je podle politologa Lubomíra Kopečka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity především úspěchem jejího lídra – Igora Matoviče, který se i díky svému populistickému vystupování stal uvěřitelným pro část svých voličů.

Právě schopnost rychlého nárůstu preferencí před volbami podle Kopečka může být cestou i pro české politické strany. Pokud by se objevil subjekt, který se dokáže stát reálnou alternativou k vládnoucí straně a povede se mu o tom přesvědčit část voličů, může poměrně rychle sebrat hlasy politické konkurenci, což jej může vyvézt až k vítězství ve volbách.

„Matovič jde ve svém programu úplně napříč politickým spektrem. Bral hlasy Kotlebovi, bral i vládním stranám. V tomto směru je průřezovým vykradačem hlasů,“ vysvětluje politolog Lubomír Kopeček. Svůj úspěch postavil na boji proti korupci a establishmentu, což mu voliči uvěřili.

„Když se díváte na to, co reprezentuje posledních deset let, je to protestní, přímá akce, která v danou chvíli stojí na happeninzích a performanci. Je to člověk uvěřitelný jako performer ve smyslu tohoto slova – někam přijít, udělat provokativní akci a přitáhnout mediální pozornost,“ říká Kopeček.

To Matoviče také odlišovalo od ostatních lídrů, kterým chyběla