Proplácení vlastního auta, ovoce navíc a žádné potřásání pravicí. Jak se české firmy snaží vyhnout nákaze

První tři případy koronaviru v Česku jsou od neděle potvrzené, jen o víkendu se navíc více než 25 tisíc Čechů zdržovalo v zemích s masivním výskytem viru.

„Pokud to nehoří, měli bychom si místo schůzek jen telefonovat, stejně tak se ruší pracovní cesty,“ popisuje zaměstnankyně brněnského vyhledávače letenek Kiwi. Stejně jako další lidé, kteří byli ochotni mluvit přímo o situaci na svém pracovišti, nechce uvádět své jméno. Firma kvůli možné nákaze také například zrušila svou účast na veletrhu Internationale Turismus Börse v Berlíně, který se má konat příští týden a na nějž se Kiwi celý rok chystal. „Probíhá tam dost obchodních setkání, kvůli viru ale ruší hodně partnerů účast a mí kolegové nakonec také nepojedou,“ říká pracovnice.

Podobně postupuje i řada dalších společností v Česku. Aby zaměstnanci omezili služební cesty, pokud nejsou nezbytně nutné, doporučila například Raiffeisenbank. Výjezdy do krizových regionů, konkrétně do Číny a v Itálii do Lombardie a Benátska, vyloženě zakázala.

Všechny zahraniční návštěvy s výjimkou Slovenska zrušil i největší mobilní operátor v Česku T-Mobile. Soukromé cesty do postižených oblastí musí zaměstnanci nahlašovat a přímo společnost je nedoporučuje.

Technologická skupina Siemens povoluje služební cesty do Číny, Japonska, Singapuru, Hongkongu, Jižní Koreje, Íránu a vybraných oblastí Itálie jen v mimořádně naléhavých případech. Co ale znamenají „mimořádné případy“, ještě nemá přesně definované. „Zřejmě by šlo o