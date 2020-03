Daně zamrzly v 90. letech, radikalizuje se nám střední třída, varuje rektorka Nerudová

Debaty kolem reformy penzí se v posledních týdnech značně přiostřují. Také proto, že Česku nezbývá příliš času. Za deset let začnou do důchodu odcházet první populačně silné ročníky, na které není současný sociální systém připravený. Lék se snaží najít Komise pro spravedlivé důchody, v jejímž čele je rektorka Mendelovy univerzity a expertka na daňové systémy Danuše Nerudová. „Společnost se posunula, nicméně nadále aplikujeme daňovou politiku devadesátých let,“ říká Nerudová, o níž se mimo jiné hovoří jako o možné budoucí kandidátce na prezidentku. V rozhovoru pro Deník N mluví i o problémech, jimž čelí ženy, které se chtějí prosadit ve veřejném prostoru a politice.

Začínáme třicet let po revoluci přicházet na to, že kapitalismus musí fungovat jiným způsobem?

Dlouhodobě hovořím o tom, že náš daňový systém zamrzl v devadesátých letech. V tuto chvíli aplikujeme daňovou politiku, která měla smysl před třiceti lety, kdy bylo třeba velmi rychle vytvořit vrstvu společnosti, která by měla v rukou investiční kapitál, a nezajímalo nás nic jiného než neomezený ekonomický růst. Ta stejná strategie je nicméně aplikována setrvačně i nyní, kdy již není potřeba. To má celospolečenské dopady, musíme si totiž uvědomit, že se nám silně radikalizuje střední třída. Jedním z těch důvodů je skutečnost, že si od roku 2005 polepšila jen velmi málo, protože čelí nejvyššímu efektivnímu daňovému zatížení. Nízkopříjmové skupiny obyvatel těží z daňových slev, na druhé straně spektra tvoří příjmy poplatníků především kapitálové příjmy, kde je daň jiná, zároveň se z ní neplatí sociální pojištění.

Je proto potřeba upozornit na to, že rovná daň nefunguje. Zároveň v honbě za korporacemi, které odvádějí zisky do zahraničí, zvyšujeme administrativní břemeno pro malé a střední podniky, které jsou tahounem ekonomického růstu. Progresivním zdaněním korporací (tedy zvýšením daňové sazby velkým korporacím a snížením daňové sazby malým a středním podnikům) by si státní pokladna mohla přijít až na devatenáct miliard korun.

Kdo z politiků si ale dovolí sáhnout na to, co částečně ztělesňuje porevoluční ekonomický vývoj Česka?

To je problém, kterému nečelí pouze Česko, ale i další evropské státy. Problém rostoucí nerovnosti je na celém kontinentu. Politiky, které se uplatňovaly v minulosti, se přežily. V minulosti vždy přišla nějaká válka, která byla spojena s výrazným přerozdělením bohatství ve společnosti. V Evropě však díkybohu více než osmdesát let nebyla válka, a daňová politika preferující alokační funkci daní se tak v jednotlivých zemích vyčerpala. Nůžky se proto začínají rozevírat. My jsme zároveň specifická transformující se republika, kde bylo po revoluci opodstatněné vytvořit společenskou třídu, která bude mít v rukou kapitál a bude ho investovat. Společnost se od té doby posunula, nicméně nadále aplikujeme daňovou politiku devadesátých let. Teď sklízíme to, že jsme