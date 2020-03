USA a Tálibán se usnesly na míru. Vojáci i tisíce Afghánců si začali balit kufry

Za čtrnáct měsíců by v Afghánistánu neměli být ani američtí vojáci, ani vojska NATO. Stojí to v dohodě, kterou podepsali v katarském Dauhá představitelé hnutí Tálibán a Washingtonu. Stahování jednotek začne ihned. Američané slíbili tálibům, že během následujících 135 dnů sníží počet svých mužů ve zbrani z dvanácti tisíc na 8600. A prezident velmoci Donald Trump nakonec šokoval i samotné fundamentalisty slibem, že se v blízké budoucnosti setká s jejich vůdci.

Jde o vůbec první dohodu mezi fundamentalistickým hnutím a Američany od roku 2001, kdy američtí vojáci vstoupili na afghánské území, aby táliby a s nimi propojenou Al-Káidu zlikvidovali. Nyní byla zahájena jejich legitimizace. Spojené státy mimo jiné slíbily, že přehodnotí dosavadní sankce uvalené na Islámský emirát Afghánistán (tálibové trvají na označení svého hnutí jako státního útvaru) a že o tom budou jednat i s ostatními členy OSN. Do 29. května letošního roku by měli být fundamentalisté zbaveni tvrdé mezinárodní izolace. Už nebudou nazýváni teroristy. „Všechna cizí vojska opustí Afghánistán a nikdo nesmí území Afghánistánu používat pro útoky na další státy,“ prohlásil vítězně mluvčí fundamentalistů při rozhovorech Sohejl Šahín.

Přestože jde bezesporu o akt historického významu, žádné velké oslavy afghánští občané unavení více než třicetiletým válečným konfliktem neplánují. Naopak. Zhruba polovina Afghánců se od soboty připravuje buď na dalekou cestu do bezpečí, nebo na další boj a strádání.

Breaking: US troops will fully withdraw from Afghanistan within 14 months, says joint agreement between Afghan government and US, which is expected to be announced later today. The plan is "subject to the Taliban’s fulfillment of its commitments under the US-Taliban agreement." pic.twitter.com/RdAuXcSLSj

— TOLOnews (@TOLOnews) February 29, 2020