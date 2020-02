Notes: Apoštol milosrdenství Vratislav Mynář i blahořečení Pavla Novotného aneb Jeden den v Česku

Zatímco se část národa preventivně vylekala (chcete-li zbláznila) a vzala útokem obchody i lékárny, do zahraničí se vydal hradní kancléř. Odletěl do Číny postižené koronavirem na misi milosrdenství. Z pověření Miloše Zemana. Co by se asi mohlo pokazit? Nejen tuto zprávu dnes sledoval a popsal Jan Tvrdoň.

Jednou ze zpráv dne se stala informace o cestě hradního kancléře Vratislava Mynáře do Číny. Kancléř se na své putování vydal na příkaz prezidenta komerční leteckou linkou do Pekingu, kde v zemi postižené koronavirem přislíbil jménem České republiky humanitární pomoc. A to za zády vlády Andreje Babiše.

Celá zpráva je zajímavá kvůli tomu, že jestli je kancléř Mynář něčím znám, tak spíše marným bojem za svoji prověrku, hledáním ztracených čínských poradců nebo provozováním lyžařského střediska ve výšce 300 metrů nad mořem. Ne až tak informováním o humanitární pomoci. Cesta milosrdenství tedy nastoluje zejména otázky, co všechno Mynář v Číně dělal a proč se Hrad neobtěžoval informovat o vyslání svého emisara míru premiéra, jehož vláda zodpovídá za zahraniční politiku. Tématu se věnoval Lukáš Prchal. A to rovnou dvakrát.

Deník Blesk přišel v průběhu dne s informací, že Mynáře na jeho cestě doprovodila i další hradní figura, poradce prezidenta Martin Nejedlý a také Jaroslav Tvrdík.

O čem naopak premiér Babiš věděl, bylo jednání zástupců Evropského parlamentu v České republice. Skupina europoslanců z výboru pro veřejnou kontrolu totiž během dvoudenní návštěvy v Praze zjišťovala informace o střetu zájmů Andreje Babiše. Jeho firmy (chcete-li „bývalé firmy“) totiž z evropských dotací žijí. Babiš se ovšem jednání se zástupci pro jistotu vyhnul, během dne označil české europoslance z této delegace za „vlastizrádce“.

Kolega Honza Moláček vyzpovídal šéfku této delegace. „Copak je Babiš totéž co celá Česká republika? Překvapují mě pokusy kritizovat už samotné naše dotazy, které přitom mají jediný cíl – zajistit, aby evropské peníze šly maximálnímu počtu žadatelů, běžným lidem, a ne jen několika, kteří si dokáží zajistit výhody,“ říká Moláčkovi Monika Hohlmeierová.

Blahořečení Pavla Novotného

Pátek byl na dění v Česku poměrně bohatý. Tak třeba takový poslanec Jaroslav Foldyna. Tento již bývalý sociální demokrat se podle informací Deníku N o víkendu zúčastní krajské konference SPD na Ústecku. S šéfem Tomiem Okamurou a spol. nyní jedná o tom, že by za ně kandidoval v podzimních krajských volbách.

„Mám nějakou zkušenost, kterou si myslím, že té straně můžu nabídnout. Ale je na konferenci a na stranících, zdali mou zkušenost potřebují, či nepotřebují. Závisí to na sobotním jednání,“ vysvětlil Foldyna. Volně přeloženo: kandidovat za SPD budu, počkejte o víkendu.

Z kategorie český politický bizár je pak zpráva Barbory Janákové o starostovi Řeporyjí Pavlu Novotném (ODS). Ten byl v týdnu pravomocně odsouzen za vyhrožování k peněžitému trestu. Podle stanov ODS by pro Novotného mohla být tohle překážka, protože členství v ODS má kromě jiného zanikat i „z důvodu pravomocného odsouzení člena pro úmyslný trestný čin“.

Samotná strana to ovšem vidí jinak, sám Novotný končit nehodlá – s jistou parafrází na premiéra Babiše, kterého jinak ODS čile kritizuje, tvrdí, že neodstoupí nikdy. Jako bonus přihazuje úvahy o tom, že je budoucím premiérem nebo ministrem vnitra. Ehm. Hodně štěstí.

Kromě těchto ušlechtilých zpráv často s nutností vlastnictví výkladového slovníku nebo alespoň základních telepatických schopností nabízíme také velmi zajímavý rozhovor s izraelským velvyslancem v České republice například o prodeji antisemitské literatury. Dále pak zprávu Michala Tomeše a Honzy Pavce o nové šéfce ČTÚ Továrkové, které jde, zdá se, trochu na ruku ministerstvo spravedlnosti.

Neodpustím si ani minipromo na svůj text ohledně síly různých politiků na Facebooku. Díky přístupu ke konkrétním datům popisuji, kterých deset politických profilů na českém Facebooku je nejúspěšnějších co do počtu interakcí. A v neposlední řadě bych rád vypíchl komentář Evy Romancovové o neschopnosti českého státu a jeho představitelů lidem srozumitelně komunikovat strategická témata, což naplno ukázalo dění ohledně koronaviru. Pokud potřebujete dnes číst jeden komentář, je to tenhle.