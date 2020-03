Česká majorka vedla výcvik Iráčanů. „Z chemických zbraní mají respekt. Už kdysi viděli, co umí,“ říká

Pro Radku Karašinskou Mackovou, bydlící poblíž Liberce, bylo sedm měsíců dlouhé nasazení v Iráku první zahraniční operací. Na pražský Vítkov, kde se v pátek účastnila slavnostního nástupu 140 navrátilců z misí, s ní přišel manžel, syn a dcera – nástupy vojáků po návratu ze zahraničí jsou už léta i „rodinnou“ akcí. Majorku čeká čtrnáctidenní dovolená, pak se vrací zpět do Liberce ke svému pluku.

Zeptám se prostě: Co a jak jste irácké vojáky učili?

Naším úkolem bylo učit je ochranu proti zbraním hromadného ničení. Hlavně jsme tedy probírali dekontaminaci, radiačně-chemický průzkum a odběr vzorků – a také systém varování proti zbraním hromadného ničení.

To jsou slova, která nejspíš používáte každý den, ale šlo by rozvést, co znamenají?

Vojáci z radiačně-chemického průzkumu jsou ti, kteří vyjíždějí jako první, když dostanou zprávu, že někde je podezření na zamoření chemickými látkami. Jejich úkolem je vytyčit kontaminovaný prostor pro další jednotku. Dekontaminační jednotka pak v nezamořeném prostoru poskytuje podporu pro jednotky, které z kontaminované oblasti přijdou.

To, co z fotek armádních cvičení známe jako „sprchy“?

Přesně to, případně speciální stany se sprchami. Stany jsme ale v Iráku neměli, jen lehčí vybavení.

Proč se na ochranu před chemickými zbraněmi Iráčané tolik zaměřují? Obávají se třeba, že je použijí teroristé?

Za irácko-íránské války tam chemické zbraně byly používané. Oni z nich