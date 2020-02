Debata N: Normalizace nám koluje v krvi. Měli bychom jí říkat abnormalizace, vyrovnají se s ní až naše děti

V Knihovně Václava Havla, kterou publikum zcela zaplnilo, se v úterý 25. února, symbolicky v den výročí komunistického puče, konala další debata Deníku N. Večer uvedl křest knihy Tváře normalizace, již symbolicky láhví ruské vodky polili autoři a jejímž kmotrem se stal historik Jiří Padevět.

Záznam celé debaty si můžete poslechnout v podcastu Studio N nebo se podívejte na video.

„Normalizace nebyla nic normálního, měli bychom jí říkat spíš abnormalizace. Protože umožnila lidem, jejichž medailony jsou popsané v knize, politický, společenský a ekonomický vzestup, což je na ní asi to nejděsivější. Byla jakýmsi gymnastickým cvičením páteří celé společnosti. A já se obávám, že páteř české společnosti je normalizací ohnutá, ne-li nalomená dodneška,“ popsal historik a ředitel vydavatelství Academia Jiří Padevět.

Podle Libora Svobody z Ústavu pro studium totalitních režimů bylo těch, kdo proti normalizaci vystoupili, velmi málo, a i víc než třicet let po jejím konci je pro společnost těžké se s ní vyrovnat.

„Velká část společnosti volila cestu většího či menšího konformismu. Vyrovnáme se s tím, až zemře poslední člověk, který se režimem umazal. Nikdo nemohl tímto obdobím projít, aniž by na něm neulpělo aspoň trochu mouru. A to se přenáší na další generaci. Takže v klidu mluvit o normalizaci bez jakýchkoliv osobních akcentů bude možné až kolem roku 2050,“ myslí si historik, který napsal několik studií o činnosti StB v regionech.

Spoluautor knihy a redaktor Deníku N Jan Wirnitzer v debatě popsal, že nejtěžší bylo při psaní zpracovat to, že vyprávěl o lidech, kteří se vlastně narodili jen o pár desítek let dřív.

„Celou dobu se tu bavíme o té době jako o historii. Ale to slovo možná vytváří zbytečnou bariéru. On to byl jen život dřív, lidské uvažování a vzorce chování se za těch pár desítek let moc nezmění. Pro mě byl při psaní těch portrétů těžký moment, když jsem si uvědomil, že na místě těch lidí jsme mohli být my, stačilo jen narodit se dřív,“ vysvětlil.

Redaktorka Deníku N Eliška Černá popsala, že se jako autorka snažila přistoupit k životním příběhům popsaným v knize co nejotevřeněji. „Jako ti, kdo normalizaci nezažili, nebo ji zažili jen okrajově, o ní můžeme psát s pokorou a zároveň odstupem. Potřebujeme se s aktéry té doby bavit, abychom ji mohli vidět ze všech stran a v kontextu. Naše výhoda byla i v tom, že máme odstup od nenávidění nebo naopak adorace normalizace,“ dodala.

