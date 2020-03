Plíživé chátrání a stagnace Česka i Čechů. Bez reformy důchodů může přijít italský scénář

Pokud se politici neshodnou na důchodové reformě, veřejný dluh Česka prudce vzroste. „Můžete si zajet třeba do Itálie. Země neprosperuje, krásné památky už často nejsou udržované, zhoršuje se infrastruktura, lidé nejsou spokojeni a ti schopní odcházejí do zahraničí,“ nastiňuje předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová, jak by mohla vypadat situace v Česku po roce 2050. Tento scénář přitom nelze úplně vyloučit, protože v nejbližších desetiletích bude mezi českými voliči stále více seniorů. A ti mohou podle Zamrazilové politiky dál tlačit do dluhu, aby bylo dost peněz na důchody.

Národní rozpočtová rada upozorňuje, že české veřejné finance nejsou udržitelné a náš veřejný dluh hlavně kvůli stárnutí obyvatelstva prudce poroste. Do roku 2069 se má dostat na 222 procent HDP, což je více než aktuálně v Řecku. Co mohou běžní lidé udělat pro to, aby se jich tento pád do dluhové pasti za pár desítek let dotkl co nejméně?

Určitě doporučuji, pokud je to jen trochu možné, zajistit si vlastní střechu nad hlavou, abyste ve stáří nebyli závislí na nájmu. To je podle mě položka, která může seniory nejvíce zbídačit, protože za průměrný důchod dnes v Praze neseženete k pronájmu ani malometrážní byt. Nebo mít nějakou dlouhodobější strategii, jak budete bydlet, podle toho, zda chcete zůstat ve větším městě, nebo se na stáří odstěhovat někam na venkov. A spořit si, například přes penzijní spoření, aspoň pětistovku měsíčně.

Nákup domu nebo bytu si ale vzhledem k současným cenám a pravidlům pro poskytování hypotečních úvěrů zdaleka ne každý může dovolit.

Tomu rozumím. Ale myslím si, že úplně každý z nás má možnost udělat alespoň něco, aby se měl ve stáří lépe. Dokonce i lidé s velmi nízkými příjmy. Vzhledem k tomu, že se bude prodlužovat věk odchodu do důchodu, je důležitá například také péče o vlastní zdraví, aby byl člověk co nejdéle soběstačný. Více o sebe dbát zvládnou i ti, pro které je teď nákup vlastního bydlení nedosažitelný. Zdravé jídlo, pohyb, jít si zaběhat, přestat kouřit či pít méně alkoholických nápojů – to jsou věci, které zase až tolik nestojí. Stejně tak tu máme vyspělý systém prevencí, který je prakticky zadarmo. Lékaři přesto neustále upozorňují, že na ně lidé nechodí.

Samozřejmě je třeba i vzdělávat se tak, aby si člověk mohl nějakým způsobem i při penzi přivydělat. Připravit se na to, abyste se byla schopna uživit. Dívat se na to, jaké kvalifikace asi budou v příštích desetiletích žádané, a být ochotná učit se nové věci, případně změnit profesi.

Co se nejspíš za těch třicet až padesát let stane, pokud vláda zavčas nezareaguje na vaše varování a náš dluh kvůli stárnutí obyvatelstva prudce vzroste?

Pevně věřím, že k nějakým úpravám důchodového systému do té doby dojde, takže se do podobně špatné situace nedostaneme a vysokému nárůstu dluhu se vyhneme. Nicméně teď jde o to, jaké to řešení bude, zda se bude zvyšovat věk odchodu do důchodu, zda se zvýší daně, což by přineslo nižší čistou mzdu, nebo se sníží náhradový poměr, tedy poměr důchodů k čisté mzdě.

Nesmíme zapomenout na dluhovou brzdu (pravidlo, že pokud se dluh dostane na 55 procent HDP, musí vláda podle zákona přijmout úsporná opatření a zabránit dalšímu zvyšování zadlužení, pozn. red.). Naše projekce ukazují, že nejpozději kolem roku 2047 by vláda musela přijmout nějaká razantní opatření, aby se růst dluhu zarazil. Pak už by ale tyto úspory nebyly plynulé, ale skokové. Což by příliš zatížilo lidi, kteří v té době budou v produktivním věku. A vycházím samozřejmě z předpokladu, že se nezmění současné zákony. Navíc je tu riziko, že populace bude v té době už příliš stará.

Proč je to podle vás problém?

V té době už tu budou více než tři miliony voličů v důchodovém věku. A ti mohou tlačit politickou reprezentaci do