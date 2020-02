Mynáře poslal do Číny Zeman za zády vlády. Hrad podrobnosti o cestě tají

Hrad neinformoval vládu o cestě Vratislava Mynáře do Číny, kde se kancléř včera setkal s čínským vicepremiérem Chu Čchun-chuou. Deníku N to řekl premiér Andrej Babiš. Mynáře do země, s níž řada států přerušila letecké spoje kvůli epidemii koronaviru, vyslal přímo prezident Miloš Zeman.