Babiš i Toman setkání odřekli, důvod mě překvapil, říká šéfka výboru europarlamentu. V ČR zkoumá střet zájmů

Jak často vyjíždíte na takovéto zjišťovací mise a je tato něčím výjimečná?

Tyto mise jsou běžné. V květnu jedeme do Švédska. Jezdíme do zemí, kde je něco terčem kritiky, a také do těch, kde jsou naopak dobré příklady rozdělování evropských peněz. Někdy je to směs obojího. Cílem je zjistit, jak rozdělování reálně probíhá. Papír snese leccos, ale to, co na něm stojí, ne vždy odpovídá skutečnosti.

A není tato mise zvláštní – řekněme citlivější – tím, že jde o premiéra?

Nese to s sebou daleko větší pozornost. Což souvisí s nedávným rozhodnutím vašeho Ústavního soudu i uniklými předběžnými výsledky auditu. Ta pozornost je přirozená, ze stejných důvodů je i pro náš výbor důležité klást otázky.

Bylo by zvláštní, kdybychom se nezajímali o