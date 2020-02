Notes: Trilogie zmaru a něco navíc

Epizoda 1: Skrytá hrozba

Denně se objevují zprávy o počtu nových nakažených koronavirem Covid-19 a přicházejí z celého světa. V sekci Minuta po minutě děláme vše pro to, aby byla čísla aktuální, ale narážíme na dva zádrhely. Prvním je ten, že se situace mění velice rychle, a na druhý problém ve svém článku upozorňuje Magdalena Slezáková. Nemocných může být reálně víc, než se uvádí. I ti, kteří jsou úředně považovaní za vyléčené, vyléčení být zdaleka nemusí. Je těžké přesně určit kolik, kde a kdo. Není příjemné žít v dobách, o kterých je vzrušující číst.

Stávající testy totiž nejsou stoprocentně spolehlivé. U některých lidí vyšel v testech negativní výsledek, načež se ukázalo, že jsou virem nakaženi.

Jedno je ale jisté: počet nemocných stále roste. A zatímco odborná veřejnost vyvrací nejrůznější fámy, aby občané nepropadali panice, dezinformační scéna si v současné situaci libuje. Strach probouzí to nejnižší v nás, a s tím také kalkuluje. Ukazuje to i článek kolegů Janů Tvrdoně a Wirnitzera, kteří se zaměřili na současnou tvorbu českého astrologa Antonína Baudyše.

„Všechno nasvědčuje tomu, že virus byl do světa poslán za účelem velkého vydělání nedozírných peněz na vakcíně,“ říká ve svém videu. Z rozšíření viru v něm viní světové vědecké elity. Video, které zhlédly statisíce Čechů, už sice ze serveru YouTube stáhnul, ale jak to s dezinformacemi chodí, škoda už byla napáchána. Občas je zajímavé se podívat mimo svoji sociální bublinu a zjistit, jaké věci se (často v dobré víře) sdílejí.

Nedávno jsem se dostal do internetové přestřelky (ani už sám nevím, na jaké téma byla) a jeden z diskutujících říkal, že když lidi uvidí fakta, vezmou je vážně. Ale právě to bylo několika studiemi vyvráceno. „Stejně si myslím, že fakta dokáží lidem změnit názor,“ znělo z druhé strany poté, co jsem jim studie na toto téma ukázal.

A kdo by neměl koronaviru ještě dost, může si prohlédnout interaktivní mapu, kterou přinesl deník New York Times. Popisuje epidemii stát po státu.

Epizoda 2: Premiéři útočí

„Přirovnal bych tehdejší česko-čínské vztahy k letadlu, které se střemhlav řítí k zemi,“ popsal expremiér Petr Nečas v rozhovoru pro Deník N českou zahraniční politiku za éry svého předchůdce Jana Fischera. Vytýkal mu, čím utrpěly za éry jeho předsedání vládě vztahy obou zemí. Fischer se nyní proti Nečasovým slovům ohradil: „Je zajímavé, že se to po deseti letech takhle interpretuje. To mi připadá pozoruhodné, dětinské až směšné,“ řekl kolegovi Jakubu Zelenkovi.

Epizoda 3: Pomsta filmů

Deník N dnes přinesl i recenze dvou naprosto odlišných filmových zážitků.

Kamil Fila se pod drobnohledem podíval na investigativní film V síti, který nahlíží na to, jaká nebezpečí čekají děti na internetu. Co je ale ještě víc alarmující než pánové onanující u dvanáctiletých, je to, jak společnost tuto problematiku přijímá.

„Je až fascinující, jak časté bývají reakce v internetových diskusích, že „film je podvod“ (nikdo nikomu neublížil, zachycení muži by naopak měli žalovat filmaře) nebo že si „dívky o to říkaly“, případně že je pro muže přirozené vzrušit se nad náctiletými slečnami, a pokud se to bude omezovat, jako lidstvo vyhyneme,“ píše Fila.

V Česku měl dnes premiéru také snímek Vidíš měsíc, Danieli, o kterém jsme psali už dříve. „Nebojte se, budu jen fotit obyčejné lidí, kteří se uprostřed války snaží normálně žít,“ uklidňoval dánský reportážní fotograf Daniel Rye svou rodinu, než odjel na jaře 2013 do Sýrie. Poprvé. Bylo mu 24 let.

Vše nevyšlo tak, jak plánoval. Islámští teroristé ho v zajetí drželi 398 dní.

Tištěné vydání

Co můžete najít v pátečním vydání?

Na Facebooku se velmi daří politikům SPD, nejsilnější pozici má ale Babiš

Kdy se nechat testovat, aby člověk nic nezanedbal, ale ani nešířil paniku?

Soukupovi radí s dluhy odsouzený podnikatel Pitr

Ústavní právník vysvětluje, jak v první republice vznikala konstituce

V Divadle Na zábradlí oživili postavu českého misionáře zabitého kyjem

Letošní Berlinale šlo naproti novým formátům a filmům

Katolický rebel Josef Kordík kritizuje kardinála Dominika Duku a vzpomíná na dobu agentů StB

Ve víkendové příloze Kontext se dočtete:

Ze sovětského gulagu vybudovala muzeum stalinského teroru. V Rusku je teď obětí štvanice

V historii se objevují společenské fenomény, které se pořád opakují

Jóga nemá být wellness, má posílit, ne rozmazlovat, říká psycholog a učitel jógy

Epilog

Na pikantní vývoj v souvislosti s krachujícím impériem Jaromíra Soukupa upozornilo autorské duo Jakub Zelenka a Lukáš Prchal. Se zkrocením dluhů Soukupovy společnosti Empresa Media totiž pomáhá podnikatel Tomáš Pitr, v minulosti sám odsouzený za daňové úniky.

Polský venkov se p o m a l u, ale jistě radikalizuje. Už třetina tamních obcí se vyhlásila za „zóny bez LGBT“. Oblast, kde nejsou neheterosexuální lidé vítáni, je větší než rozloha Maďarska. Diskriminační praktiky odsoudil Evropský parlament i další mezinárodní instituce. Informuje o tom server Balkan Inside.

Devatenáct let za mřížemi. Přesně tolik vyměřil soud ve slovenském Pezinku podnikateli Marianu Kočnerovi a bývalému řediteli televize Markíza Pavolu Ruskovi. Důvodem je padělání směnek zmíněné televize.

Příjemný čtvrteční večer vám přeje za redakci Deníku N Adam Hecl.