Teplota, kašel po návratu z Itálie. Kdy se nechat testovat, aby člověk nic nezanedbal, ale ani nešířil paniku

Někteří lidé si po návratu z rizikových oblastí Itálie stěžují na to, že jim nemocnice odmítá udělat testy na koronavirus, i když mají příznaky chřipky. Nemocnice také registrují případy, kdy člověk po příjezdu z Itálie přichází s vysokou horečkou a kašlem do čekárny mezi ostatní pacienty. Jaký má být správný postup pro ty, kteří se vrátili z rizikových oblastí? Co mají udělat pro to, aby nic nezanedbali, ale zároveň aby nešířili zbytečnou paniku? Přehledně shrnujeme všechny důležité otázky.

Byl jsem v zasažených oblastech, vrátil jsem se domů, ale nemám žádné příznaky.

V tuto chvíli jsou za rizikové oblasti považované italské regiony Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont a Veneto. Takzvanou cestovatelskou anamnézu mají lidé, kteří tu pobývali v období od poloviny ledna 2020. Rizikovými oblastmi jsou také země jihovýchodní Asie a Írán. Podle lékařů by tito lidé měli raději po návratu domů zůstat čtrnáct dnů doma. A to i v případě, kdy se člověk cítí zatím zcela zdráv. „Těmto osobám doporučujeme karanténní opatření. Pokud to je možné, lidé by se měli domluvit se svým zaměstnavatelem, aby mohli pracovat z domova. V případě, že má člověk po návratu z těchto oblastí zvýšenou teplotu a kašel, měl by lékaři zavolat, pracovní neschopnost vyřešit elektronickou neschopenkou a vůbec raději k lékaři nechodit,“ říká Růžena Halířová, ředitelka protipandemického oddělení Krajské hygienické stanice v Olomouci. Lékař by měl správně tyto pacienty, kteří se vrátili ze zasažených oblastí a mají příznaky chřipky, hlásit hygienické stanici.

Po návratu z Itálie mám lehké příznaky chřipky a obávám se, že mohu mít koronavirus. Co mám udělat jako první?

V první řadě kontaktovat lékaře telefonicky, rozhodně nechodit hned do nemocnice. „Pokud mají lidé po návratu z Alp jen lehčí chřipkové příznaky, bez vysokých horeček a bez dušnosti, rozhodně by neměli panikařit. Na horách mohli nastydnout, stačí, když se při lyžování zpotí. Navíc probíhá chřipková sezona,“ upozorňuje Růžena Halířová. Lidé by měli volat buď svému praktickému lékaři, večer na nejbližší lékařskou pohotovost, nebo do nemocnice. Měli by popsat všechny okolnosti toho, co konkrétně v zasažených oblastech dělali.

Někteří lidé na sociálních sítích a v médiích píší, že po návratu z Itálie měli vysoké horečky a kašel a šli rovnou do nemocnice, kde mezi ostatními pacienty čekali dlouhé hodiny na ošetření.

Podle epidemiologů dělá takový člověk obrovskou chybu. „Osoby s cestovatelskou anamnézou a příznaky koronaviru by