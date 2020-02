Italský deník: Pisánské čekání na virus a paniku. Větší strach jde z toho druhého

To, co vypadalo ještě před několika dny spíš jako sci-fi, které se nás netýká, se během několika hodin změnilo v reálnou hrozbu. Během minulého víkendu totiž počet nakažených koronavirem v Itálii skočil z několika jednotek případů na nižší stovky, přicházejí také první úmrtí. A každý den přibývají další. Italský premiér Giuseppe Conte rozhodl spolu s dalšími o kompletním uzavření řady měst v nejhůř postižených regionech do karantény, a to pod hrozbou vysokých pokut i vězení. V novodobé historii poprvé na území Evropy.

„Konečně budeme mít pořádný data, když je to v Itálii,“ jásá jeden můj známý, imunolog, když s ním zavedu řeč na téma koronaviru. Ta poznámka, jakkoliv může vyznít cynicky, je ale na místě – o kvalitě dat, která o šíření viru máme z Číny, se kvůli charakteru místního režimu pochybovalo od začátku. V případě Jižní Koreje kalí vypovídající hodnotu zase fakt, že do šíření nemoci promluvila náboženská sekta Sinčchondži, jejíž členové tvoří asi polovinu všech nakažených. Z italského případu bychom tedy snad konečně mohli získat informace, jak se virus chová v prostředí, které nemá důvod nic skrývat.

Na toskánské frontě klid

V Pise samotné zatím žádný případ není, v Toskánsku jich ale už pár zaznamenáno je. Zatímco donedávna visela na stránkách místní univerzity, kam chodím na přednášky, pouze informace, že zatím nejsou plánována žádná specifická opatření, na začátku týdne už