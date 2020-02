Studio N: Fico není schopný vyhrát volby. Padá jako kámen, říká šéfredaktor Denníku N

Před několika týdny by to ještě zřejmě žádný politický pozorovatel neodhadoval. Poprvé v historii samostatného Slovenska by mohl parlamentní volby vyhrát někdo jiný než Vladimír Mečiar nebo Robert Fico. Stačí, aby se potvrdily výsledky průzkumu, který na Slovensku nemůže vyjít. Dva týdny před volbami totiž tamní média nesmějí zveřejňovat předvolební průzkumy. My jsme jej zveřejnili. Co může ztráta Ficova vlivu na dění v zemi znamenat, hodnotí šéfredaktor slovenského Denníku N Matúš Kostolný.