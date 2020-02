Stejně jako by mě nenapadlo ve fotbale navrhnout, aby místo útočníka X vybrali hráče Y, který už je sice dávno za zenitem a často má problém se trefit do brány, ale disponuje jedinečnou povahou a dobrým srdcem, nerozumím tomu, proč by v soutěži krásy neměla být hlavním kritériem hodnocení fyzická krása.

Glosa: Proč by v soutěži Miss měla dál rozhodovat fyzická krása

Královna byla chladná a pyšná, ale také neskonale krásná. Přiblížila se ke zdobenému rámu, pohlédla na svůj odraz a zeptala se: Řekni mi, zrcadlo, kdo je v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější?

Eric Morley založil v roce 1951 ve Velké Británii Miss World. To, co původně začalo jako přehlídka dívek v plavkách na britském festivalu, která měla podpořit prodej novinky zvané „bikini“, se časem transformovalo do celosvětové soutěže krásy.

Britská Miss World nebyla první, konkurovala americké Miss Universe, která po přerušení hospodářskou krizí navázala na tradici odstartovanou ve dvacátých letech. Obě světové soutěže doplňovaly Miss jednotlivých států. Cíl, který je všechny spojoval? Najít nejkrásnější dívku. Nic víc a nic míň. Postupem času se však jejich směřování, kritéria i pravidla měnily a tyto soutěže se od původního záměru začaly každá po svém vzdalovat.

Miss Německo se letos stala Leonie von Hase. Jde o nejstarší Miss, kterou kdy ve Spolkové republice zvolili. Mottem letošního ročníku byla autenticita ženy a vítězku podle poroty určil životní příběh a osobnost. Leonii je třicet pět let a má tříletého syna.

Soutěž Miss Německo má nyní věkovou hranici do třiceti devíti let a nově se jí mohou zúčastnit i ženy, které jsou nebo byly vdané a jsou matkami. To, že už minulý rok byla zrušena promenáda v plavkách a letos byly v porotě samé ženy, je jen třešnička na pomyslném dortu kupící se absurdity. Minimálně tedy když se na soutěž podíváme optikou jejích zakladatelů.

„Moje vnímání krásné ženy je síla, charakter a autentičnost, kterou vyzařuje.“ Leonie von Hase

Nemyslím si, že ženy jsou jen bezduché okrasné doplňky bez vlastní inteligence. Chápu to, že krása může být uvnitř a že každému se líbí něco jiného. Tento postoj by se ale neměl násilím roubovat někam, kam nikdy nepatřil. Na obdivování tělesné krásy není nic špatného a stejně tak není charakterovou vadou, pokud ji někdo rád dává na odiv.

Miss od svého prvopočátku byla soutěží, ve které se hodnotí vzhled. Jestliže společnost dnes potřebuje soutěž, v níž bude volit ženu s nejlepším charakterem, může takovou soutěž někdo založit a nově nazvat. Best Woman, Woman of the Year, možností je jistě nepřeberné množství.

Nerozporuji, že Leonie von Hase je krásná, inteligentní, sympatická a může být pro mnohé inspirací, ale není to Miss. Tou je už z podstaty slova mladá slečna, svobodná a bezdětná. Dívka, která ještě neodstartovala svou kariéru. Hezký obrázek, kterým se pokochá naše oko. Nemusí být jen tím obrázkem, ale v této soutěži se tradičně hodnotí zejména a především fyzická krása. Co je na tom špatného?

V dnešní hyperkorektní době jako by se opravdu krásný člověk někdy za svůj vzhled měl snad omlouvat. A hned začít uvádět své další přednosti.

Miss jako ostudný relikt minulosti?

Jde mi o absurditu celé situace. Pro její lepší pochopení bych ji ještě maličko nadsadila. Proč byly v porotě jen ženy? Zřejmá diskriminace. Hodnotit by měli muži i ženy, heterosexuální i homosexuální, aby výsledek byl co možná nejvíc objektivní. Ale co když vybereme zrovna skupinu lidí, kterým se víc líbí brunety? Objektivita je zase v prachu!

Od poroty je jen krůček k soutěžícím. Není v dnešní době nepřípustné, že se do soutěže mohou hlásit jen ženy? Pokud nehodnotíme oblost dívčího zadečku a útlost pasu, ale intelekt, morálku a sociální zodpovědnost, proč ze soutěže vyřazujeme muže? Jistě se najdou takoví, kteří v sobě cítí silnou autentickou ženu, jež má strhující životní příběh a zajímavou osobnost.

A je vlastně vůbec správné soutěžit? Neměla by se soutěž jako taková zrušit, když dnes tolik lidí brojí proti hodnocení? Ve školách se nelíbí systém známek, vyzdvihujeme slovní hodnocení, pochvaly a tvorbu prostředí, ve kterém se každý cítí jedinečný. Není tedy podobná soutěž jen ostudným reliktem minulosti, který bychom se neměli snažit zachraňovat moderními úpravami, ale naopak pohřbít? Ideálně rychle a bez zbytečných skrupulí?

Proč posouvat soutěž do míst, kam nikdy nepatřila?

Dost bylo sarkasmu a ironie. Jsme někdy až přehnaně korektní, ale přitom se stále zuby nehty držíme zažitých norem a pořádků. Někdo protestuje, někdo si zvykl a rezignoval a ostatní si z toho dělají legraci. Protože to je nejjednodušší reakce na všechno, co je se světem špatně.

Soutěži Miss jsem nikdy moc nefandila. Nejsem typ člověka, který by se vyžíval v hodnocení zevnějšku. Podobný je pro mě třeba fotbal. Jeho sledování mě uspává, ale spoustu jiných naplňuje nadšením, a i když s nimi tenhle pocit nesdílím, respektuji, že takoví lidé jsou.

Stejně jako by mě nenapadlo ve fotbale navrhnout, aby místo rychlonohého útočníka X vybrali hráče Y, který už je sice dávno za zenitem a často má problém se trefit do brány, ale disponuje jedinečnou povahou a dobrým srdcem, nerozumím tomu, proč by v soutěži krásy neměla být hlavním kritériem hodnocení fyzická krása.

Zkrátka a dobře, nepřijde mi v pořádku posouvat tuhle soutěž do míst, kam nikdy nepatřila.

Když jsem si přečetla následující tweet, neodsoudila jsem ho, i přes to, že jeho humor je pro některé daleko přes čáru. Nevnímám ho jako kritiku Leonie von Hase, odsudek stárnutí nebo inteligence žen, ale jako zrcadlo nastavené podivné situaci, ve které jsme se ocitli. Kdy nám společenské normy diktují, co vše musíme zohlednit, abychom byli stoprocentně korektní. Abychom byli féroví. Abychom proti sobě nikoho nepoštvali a všem ukázali, že jsme právoplatnými členy moderní společnosti.

Představuji vám Miss Německo 2020. Porota, složená pouze z žen (aby to bylo objektivní), zvolila 35letou ohořelou větev za nejkrásnější Němku letošní soutěže. Hlavním kritériem byl osobní příběh a vyzrálá osobnost, což skutečně ty 18leté vicemiss mít nemohou… 🤦‍♂️ #tvl #zabteMě pic.twitter.com/QigeEalq7q — Martin Jurica 🐕 (@maestrosill) February 23, 2020

Glosa je součástí série zápisníkových textů Proč tak vážně? Jejich autorkou je ohořelá větev jménem Madla. Asistentka v redakci Deníku N, která ráda píše. Do šuplíku, ze kterého pro vás ob týden něco vytáhneme.