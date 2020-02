Konec Ficovy kariéry se blíží, ale ještě bych ho nepohřbíval. Populista Matovič si úspěch odpracoval, říká sociolog

Slovenský sociolog Michal Vašečka by před sobotními volbami Roberta Fica a stranu Směr ještě neodepisoval. Přesto roste šance, že příští vládu složí demokratická opozice. Ta by ale podle něj byla natolik konzervativní, že by si účast v ní měli liberálové z PS/Spolu raději rozmyslet.

Podle dnešního průzkumu by slovenské volby mělo vyhrát hnutí Obyčejní lidé Igora Matoviče. Pokud se jeho výsledky v sobotu potvrdí, skončí na Slovensku jedna politická éra?

Vypadá to, že s velkou pravděpodobností ano. Stran, které mají okolo pěti procent, je ale tolik, že bych to netvrdil stoprocentně. Šance, že by Směr složil koalici, je velmi malá, ale existuje. Nevíme, zda se Slovenská národní strana (SNS) Andreje Danka nakonec nedostane do parlamentu. Nevíme, jak budou probíhat jednání v opozici. Zda by si například Jsme rodina Borise Kollára nechtěla nechat nabídnout ministerstva, přes která teče většina eurofondů, nebo ministerstvo vnitra.

Jakmile bude existovat alespoň minimální šance, je podle mě Robert Fico ochoten nabídnout prakticky cokoliv. Prostor na to, aby demokratická opozice mohla vytvořit vládu, se ale zvětšuje.

Kolem pěti procent nutných pro vstup do parlamentu se pohybuje sedm stran, což může situaci velmi zamotat. Taková situace tu ještě nebyla.

Jakou poptávku voličů plní OLaNO, které možná volby vyhraje?

Igor Matovič je velmi talentovaný člověk, který má ohromný cit pro to, co chtějí lidé slyšet. Je přesvědčivý a autentický.

Pomáhá mu vyhrát jeho tlak na antikorupční témata. Matovič vytvořil politický subjekt – schválně neříkám stranu – jednoho tématu, tedy boje s korupcí. V tomto smyslu je klasickým populistou, který