Koronavirus vypustili Američané kvůli penězům, tvrdí astrologovo video, které zhlédly statisíce Čechů

Českými e-mailovými schránkami koluje odkaz na video astrologa Antonína Baudyše. Ten svým divákům říká, že epidemie virového onemocnění Covid-19 je vlastně byznysovým plánem vzniklým ve Spojených státech. Baudyšovo video dosáhlo úctyhodných 300 tisíc zhlédnutí.

Autor videa v kostce popisuje, že virus byl lokalizován v USA již v roce 2003 a na jeho šíření má vydělat britská laboratoř, která dostala na výzkum vakcín velký finanční grant. To Baudyš ve svém videu dokládá odkazy na příslušné patenty, které jsou veřejně dostupné. Celou současnou epidemii měla podle Baudyše předem avizovat konference v New Yorku, která proběhla v říjnu 2019.

Zhruba patnáctiminutový záznam je přitom spíše než informačním zdrojem kompilátem vyvrácených a vyvratitelných fám a hoaxů.

„Event 201“

Pod názvem Event 201 proběhla loni v říjnu ve Spojených státech na Univerzitě Johnse Hopkinse ve státě Maryland konference, na níž účastníci simulovali možné dopady globální pandemie. Této akce se zúčastnila patnáctka zástupců světového byznysu, vlád a také globálních zdravotnických institucí.

Jak popisuje samotný web události, který nabízí kompletně záznam z celé akce, šlo o cvičení, kdy účastníci v rámci debat řešili, co vlastně dělat, pokud by došlo k pandemii. „Taková cvičení jsou efektivním nástrojem, jak pomoci získat politikům celistvější pochopení náhlých výzev, kterým mohou v reálné a dynamické krizi čelit,“ píší organizátoři.

Baudyš ovšem vyznění akce viděl jinak. „Udělali tam určitý odhad, jak to bude s úmrtností takové epidemie. Uvažují o 65 milionech mrtvých během 18 měsíců,“ tvrdí ve videu. „Jelikož se toto setkání odehrálo 18. října 2019 v New Yorku, tak to skoro vypadá jako určité promo na epidemii, která se nyní rozeběhla,“ uvádí dále autor sdíleného videa.

Tento jeho výklad je ovšem zcela nesmyslný. Celá akce totiž nijak nepracovala s tím, že možnou budoucí šířící se nemocí bude právě virus Covid-19. „Pro náš scénář jsme modelovali fiktivní koronavirovou pandemii, explicitně jsme ale uvedli, že nejde o žádnou predikci,“ stojí v prohlášení univerzity, která tak reagovala na četně rozšířené hoaxu ohledně 65 milionech mrtvých.

Autor českého dezinformačního videa, stejně jako celá plejáda zahraničních účtů totiž spojuje „koronavirus“ a virus „Covid-19“ dohromady. Koronavirů je přitom více, je to kmen chorob, pod nějž spadají třeba i SARS nebo MERS.

Deník N oslovil s touto připomínkou i samotného Baudyše. Ten ji uznal. „To máte pravdu, ale důvod je