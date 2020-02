Rakousko řeší první dva potvrzené případy koronaviru SARS-CoV-2. Odborníci vysvětlují, jak je alpská země na možnou epidemii připravena, a varují před zbytečnou panikou. Tyrolsko pro jistotu izolovalo desítky lidí, kteří přišli do styku s prvními nakaženými v Innsbrucku. A to vše v době jarních prázdnin a dovolených, kdy do Alp míří tisíce místních i zahraničních turistů. Řada rakouských turistů navíc směřuje do italských Alp, které nejsou daleko od severoitalských ohnisek nákazy.

Strach z nákazy ochromil i Rakousko, do Alp míří také tisíce Čechů

Ve Vídni dnes zasedl krizový štáb ministerstva vnitra. Už v úterý přitom začala platit mimořádná opatření, především pro případ nákazy nebo podezření na ni, tedy karantény a izolace pacientů.

Kancléř Sebastian Kurz, který byl včera na návštěvě u britského premiéra Borise Johnsona, napsal, že tato opatření jsou připravena na všechny scénáře a měla by zastavit šíření viru. „Stalo se to, na co jsme se připravovali už celé dny. Dva první případy, u kterých byl v Rakousku pozitivně testován koronavirus, jsou nyní v karanténě,“ sdělil.

Es ist eingetreten, worauf wir uns seit Tagen vorbereiten: Die ersten beiden Fälle, die in #Österreich positiv auf das #Coronavirus getestet wurden, befinden sich derzeit in Quarantäne. Wir sind in enger Abstimmung, um weitere Maßnahmen zu treffen. pic.twitter.com/BCdKsdqIZn — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 25, 2020

První případy nákazy se u našich jižních sousedů objevily v době, kdy na tamní hory míří tisíce českých turistů. Mluvčí skupiny Fischer Jan Bezděk řekl Deníku N, že