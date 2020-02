Na zábradlí oživili postavu českého misionáře zabitého kyjem 

Oba mladí tvůrci našli inspiraci v knize Pavla Zavadila Čeští jezuité objevují Nový svět. Zavadil sestavil obsáhlý výbor z korespondence příslušníků Tovaryšstva Ježíšova, kteří v 17. a 18. století podnikali cesty do jižní Evropy, ale vydávali se také na misijní výpravy do Karibiku, Mexika, Střední i Jižní Ameriky a Tichomoří. Jedním z nich byl Augustýn Strobach, rodák z Jihlavy, posluchač univerzity v Olomouci, kde vystudoval teologii a filozofii. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 1667 a začal vyučovat na jezuitských školách ve Znojmě či v Litoměřicích.

První misijní cesty podnikal do Itálie a Španělska, později do Mexika a na Filipíny a nakonec až na tichomořské Mariánské ostrovy. Ve svých dopisech do Čech projevoval pochopení pro specifika vzdálených kultur, zaznamenával zvláštnosti životního stylu domorodého obyvatelstva Mariánských ostrovů i jejich odlišný hodnotový žebříček.

Zároveň si uvědomoval ožehavou pozici misionářů, kteří svým působením museli vyvažovat neurvalé a násilnické chování kolonizátorů, ale zároveň čelit nepochopení, nebo i otevřenému odporu původních obyvatel. Zemřel mučednickou smrtí během povstání kmene Čamorů a jeho ostatky byly převezeny zpět do Čech do rodné Jihlavy.

Inscenace Divadla Na zábradlí vznikala jako