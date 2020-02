„Dětinské a směšné, chtěl se Pekingu uklonit.“ Fischer a Schwarzenberg reagují na Nečasovy výroky o vztazích s Čínou

„Přirovnal bych tehdejší česko-čínské vztahy k letadlu, které se střemhlav řítí k zemi. Došlo tam z mého pohledu ke zbytečné eskalaci kvůli přijetí dalajlámy v Kramářově vile,“ kritizoval expremiér Petr Nečas pro Deník N krok svého předchůdce Jana Fischera.

Nečas prý měl informace, že by Čína mohla z Česka udělat exemplární příklad, co se stane menším zemím EU, které „manifestačně kopou do toho, co Čína považuje za nedotknutelné“. Nechtěl ale upřesnit, odkud tyto informace získal. Naznačil jen, že nepřišly z firemního sektoru, ale z „institucí různého typu“.

„Stalo se novou mantrou, že se hledá viník zhoršení vztahů s Čínou. A potom se chtějí vidět v roli zachránce,“ reagoval pro Deník N na Nečasovo tvrzení Jan Fischer. „Je zajímavé, že se to po deseti letech