Dvě miliardy zatím urgentní péči nevylepšily. Lékařů nepřibylo a lidé to mají na pohotovost stále daleko

Zánět středního ucha, dítě s vysokými horečkami, náhlé bolesti břicha. Zdravotní problémy, kvůli kterým by si člověk neměl volat záchranku, ale se kterými lze těžko počkat až do rána. Řešit by je měly takzvané služby lékařské pohotovosti, které ale v řadě měst před časem skončily, nebo tam dlouhodobě nejsou. Lidé tak musí v některých oblastech za tímto ošetřením cestovat do nejbližší nemocnice desítky kilometrů.

Dlouhodobě špatná situace je v pohraničí. V posledních letech ale začal být problém s dostupností akutní péče i ve Středočeském kraji, kde se kvůli nedostatku lékařů ruší pohotovosti. Před třemi lety skončila například ORL pohotovost v Příbrami, nejbližší služba je v šedesát kilometrů vzdálené Thomayerově nemocnici v pražské Krči. „Situace je bohužel stále neměnná,“ potvrzuje Martin Janota z příbramské nemocnice.

Starosti mají také rodiče dětí z Rakovnicka. V tamní nemocnici