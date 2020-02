Fico už možná nevede, národovci se asi nedostanou do parlamentu, říká šéf slovenského Focusu

Začněme aktuální věcí. Premiér Pellegrini skončil v nemocnici a v jedné z posledních debat ve veřejnoprávní RTVS ho nezastupuje ani Robert Fico. Není jasné, dokdy bude nemocný a kdo bude za Směr chodit do posledních diskusí. Uškodí to Směru?

Pro Směr to není příliš komfortní situace. Je důležité, aby potenciální volič viděl v diskusích lídra strany, kterou chce volit, aby ho tento utvrdil v jeho přesvědčení volit ji. To Pellegrini zatím docela dobře dokázal. V případě, že by šlo o výpadek až do závěru kampaně, mohou se voliči Směru poohlížet i po jiných stranách a to může znamenat slabší závěr kampaně, který se projeví i slabším výsledkem Směru ve volbách.

Kdybyste byl poradcem Směru, poradil byste jim, aby místo v debatách nechali neobsazené, nebo aby tam poslali Fica nebo někoho jiného?

Určitě bych jim neporadil nechat tam prázdné místo. To nevypadá dobře. Bylo by to v rozporu s celou jejich kampaní, ve které se vymezovali vůči opozičním politikům. Pokud tam nebude nikdo ze Směru, nebude tam nikdo tak silný, kdo by se s nimi konfrontoval. To Pellegrini uměl a byl v tom uvěřitelný. Jediný ze Směru, kdo se mu v této věci dokáže vyrovnat, je právě Fico, který má mezi voliči této strany stále vysokou důvěru.

Dokázal by to tak dobře jako Pellegrini?

To je sporné. Je více konfrontační než Pellegrini.

A tím by mohl ještě více mobilizovat opoziční voliče.

Ano. Ale prázdné místo se mi zdá jako ještě horší řešení.

Do voleb zbývá necelý týden. Co by se muselo stát, aby to zásadně zamíchalo preferencemi?

Někdy se