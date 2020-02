Lidi, kteří se vrátili z Itálie, kvůli nákaze nevyhledáváme. Je to na osobní odpovědnosti každého, říká hlavní hygienička

Podle hlavní hygieničky a náměstkyně ministra zdravotnictví Evy Gottvaldové je Česko nyní v souvislosti s tím, jak nákaza koronavirem postupuje Evropou, v takzvané fázi připravenosti. „Máme zavedená opatření na letištích, monitorujeme situaci. Všechny instituce, kterých by se to mělo dotýkat, jsou připraveny,“ říká hlavní hygienička v rozhovoru pro Deník N. „Koronavirus je pro nás nový a to ovlivňuje naše opatření,“ dodává.