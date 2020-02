Od mnoha Křečkových výroků se distancuji. Ale dám tomu ještě šanci, říká jeho zástupkyně Šimůnková

Stanislav Křeček nastoupil do funkce rázně. Hned první den nazval změny, které chce udělat v kanceláři veřejného ochránce práv, „nocí krátkých nožů“. Zástupkyně nového ombudsmana Monika Šimůnková jej v rozhovoru pro Deník N otevřeně kritizuje za to, jak vystupuje na veřejnosti.

Stanislav Křeček nazval personální změny „nocí krátkých nožů“. Což je přirovnání k veřejným vraždám, které měly zastrašit odpůrce Hitlera ve 30. letech. Může ve své pozici vůbec něco takového ombudsman pronést?

Myslím, že mnoho výroků nemělo být řečeno. Nesouzním s nimi. Nejsou hodné člověka, který má ochraňovat práva na pozici veřejného ochránce. Ale to si musí pan doktor zvážit sám. Já se od mnohých jeho výroků sama za sebe distancuji, nikdy bych je nepoužila. Jako zástupkyně veřejného ochránce práv s nimi nesouhlasím. Víc k tomu asi teď říct nemůžu.

Jedna z prvních věcí, na kterých pan Křeček po nástupu do funkce trval, bylo odvolání šéfky právní sekce Petry Zdražilové. Nakonec sama v pondělí rezignovala. Přesto by ve vašem úřadu měla zůstat a stát se vaší asistentkou. Je to tak?

Nabídla jsem jí, aby zůstala v úřadu. Po sedmnácti letech, kdy pro celou instituci vykonala mnoho dobré práce. Já jsem s jejím odchodem nesouhlasila. Ale je to rozhodnutí pana doktora. Ona sama se rozhodla rezignovat. Nabídla jsem jí pozici své asistentky, přijala ji a já jsem za to ráda.

Důvodem odvolání bylo, že před šesti lety otevřeně kritizovala pana Křečka v článku Respektu, jak se říká?

Nevím, jaký byl důvod, proč s ní nechce dál spolupracovat, nebyl mi jasně sdělen. Pokud by byl odborný, chápala bych to. Pokud jsou to osobní důvody, je to pro mě hůře pochopitelné.

Se mnou pan doktor tyto věci nekonzultoval, řekl mi to jako hotovou věc, ač jsem říkala, že s tím nesouhlasím. I do médií bylo řečeno, že se na začátku nebudou dělat žádné zásadní personální změny. A tohle je s tím v rozporu.

Ale vy nemůžete ze své pozice zachránit všechny lidi před vyhozením, ne?

Domnívám se, že žádné další personální změny by teď být neměly. Aspoň mě o tom pan doktor ujistil.

Trochu schizofrenní situace

Máte na starosti mimo jiné i práva lidí s postižením. Taky jste hned veřejně reagovala na kauzu vyhození nevidomé paní z taxíku. Pan Křeček ji také sdílel na svých sítích, ale bez komentáře. Vy jste ke kauze konstatovala, že chybí zákon, jenž by lidi s postižením, kteří potřebují psy, chránil. Podotkla jste, že to považujete za naprosto tristní situaci. Výrazně jste se v té chvíli postavila za práva té paní. Neměl to ale v prvé řadě udělat ombudsman? A máte vy nějaké možnosti, jak situaci té paní napravit?

Úplně tvrdé pravomoci bohužel nemáme. Ale naše největší síla je veřejně vystupovat a poukazovat na to, že situace není řešená, což dělala už bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. Deset let poukazovala na to, že je situace těchto lidí velmi tristní. Pro jejich každodenní život je nezbytné používat speciálně vycvičeného psa a často se potýkají s diskriminací právě v dopravě nebo u vstupu do veřejných budov. Potřebují psa jako nezbytnou součást svého každodenního života. Je to jako kdybychom někomu odpírali někam vstup jen proto, že používá vozík.

Tento případ přišel v nejlepší možný čas, na něm ta problematika vyeskalovala, protože jsme viděli, jak bylo s tou paní zacházeno. Bývalá obmudsmanka komunikovala s ministerstvy, která by to mohla změnit. Třeba s ministryní Janou Maláčovou, aby iniciovala právní úpravu, která by jasně stanovila, kam můžou se psy, kde jim nesmí být odepřený vstup.

Neměl by tohle dělat ombudsman, veřejně se někoho zastat, protože je jeho autorita vyšší než zástupkyně?

Já jsem tu tiskovou zprávu, v níž jsem se k tomu vyjádřila, ale vydávala ještě předtím, než pan doktor nastoupil do funkce, den předtím, než přijel do Brna. Považovala jsem za nezbytně nutné se k tomu vyjádřit, ať už by tahle agenda spadala do mé pravomoci, nebo jeho.

Teď je to taková trochu schizofrenní situace. Kdyby