Registrovaná partnerství i osobní spory. Rozhádá se slovenská opozice, nebo povládne společně?

Lídr OLaNO (Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, kterou v posledním průzkumu dělí od prvního Směru méně než procentní bod preferencí, pozn. red.) Igor Matovič už otevřeně připouští, že by v případě úspěchu svého hnutí ve volbách mohl být kandidátem na premiéra. V debatě slovenského Denníku N řekl, že takové ambice má.

„Kdo by nechtěl být premiérem? I já, i Andrej Kiska, i Mišo Truban, každý, kdo vede nějakou stranu, by premiérem chtěl být. O tom ale rozhodnou lidé za pět dní,“ prohlásil.

Lídr OLaNO se v pondělí večer setkal ve finálové diskusi Denníku N v Bratislavě s předsedou strany Pro lidi Andrejem Kiskou a volebním lídrem koalice Progresivní Slovensko (PS) / Spolu Michalem Trubanem.

Matovič o premiérských ambicích mluvil už ve videu, které zveřejnil na Facebooku v pondělí vpodvečer.

Odpověděl v něm na otázky své dcery Kláry. „Premiérem by, myslím, chtěl být každý předseda politické strany,“ říká ve videu. „Když upřímně dělá politiku a chce Slovensko změnit, premiér v tom může udělat nejvíc. Samozřejmě že taková je ambice, ale rozhodnou lidé.“

Truban: Pokud premiér z OLaNO, tak Matovič

Dcera se lídra OLaNO zeptala i na to, v čem by byl jiný než současný premiér Peter Pellegrini (Směr). „Chtěl bych být jiný zejména v tom, že dnes mnozí lidé na Slovensku nemají pocit, že premiér je i jejich premiér,“ odpověděl.

„Komunikuje jen se svými voliči, snaží se jim zalíbit a dělat politiku de facto jen pro ně. Myslím, že premiér, a stejně tak i prezident, by měl být pro všechny lidi na Slovensku bez ohledu na to, jestli ho volili, nebo nevolili. Kdyby lidé takto rozhodli, tak to, co bych já chtěl dělat, by bylo zajímat se o problémy lidí, kteří už v politiku nevěří.“

Video: Záznam finálové debaty Denníku N

