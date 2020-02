Notes: Pane redaktore, virus je velká neznámá a armáda nám stárne. Aspoň že si van Gogh uřízl to ucho!

Den Deníku N

„Abyste otestovali civilizační standard země, neměřte výšku jejích budov nebo rychlost jejích aut, nebo snad dokonce počet turistů, které dokáže vyslat a namaskovat celý svět. Existuje jen jeden jediný test: jak se chová ke zranitelným lidem,“ glosovala známá čínská umělkyně Sie Žung (Xie Rong) koronavirovou karanténu ve Wu-chanu.

Jak by v takovém testu dopadla Česká republika? Otázka je namístě tím spíš, že virus SARS-CoV-2 už má na kontě stovky potvrzených infekcí v Itálii a další případy nákazy nově hlásí také sousední Rakousko. Ostatně, obrana proti koronaviru má být tématem Bezpečnostní rady státu, která se dnes večer na popud premiéra Babiše sejde k mimořádnému jednání.

Deník N se už od včerejška od českých úřadů snaží zjistit, jak dobře je naše země na případnou epidemii připravena. Co by se dělo, kdyby se virus potvrdil i v Česku? Jsme dostatečně poučeni o prevenci? Máme dostatek místa i kapacit v nemocnicích? Vystačí nám ochranný materiál a léky? Uzavřeme města tak, jako to udělali v Itálii – a jsme připraveni postarat se o lidi, kteří by se v karanténně ocitli tak, aby to nedopadlo jako v Číně? Umíme krotit strach a bránit panice? Odpovědi sesbíral Prokop Vodrážka, jakkoli to neměl snadné.

„Je třeba si uvědomit, že opatření v České republice nastavená jsou. Využívána jsou i nyní,“ zdůrazňuje ve Studiu N hlavní hygienička a náměstkyně ministra zdravotnictví Eva Gottvaldová. Poslechněte si ho, dozvíte se pár užitečných rad. Když ovšem Filipa Titlbacha zajímalo, za jakých podmínek by vláda spustila pandemický plán, „opatření“ ukázala své meze. Slovy hygieničky Gottvaldové: „Pane redaktore, spoustu informací o tomto viru ještě nevíme.“

Právě proto je SARS-CoV-2 tak nevyzpytatelným protivníkem. Virus člověka nemusí dlouho zkoumat, aby ho dostal pod kontrolu; u lidí je to naopak. Existují však i hmatatelnější protivníci, a obranu před nimi má v popisu práce Armáda ČR.

Potíž je, že není v nejlepší kondici. Zestárla – jak doslova, tak technologicky. „Léta škrtů nechala z armády jen torzo, kostru, kterou musíme posílit. Spojenci se nám technologicky vzdalují a potenciální protivník se dostává o generaci před nás,“ varoval na výročním velitelském shomáždění generálního štábu Aleš Opata. Koho za nejmenovaným „potenciálním protivníkem“ tušit, jak do toho zapadají mnohomiliardové zakázky na přezbrojení anebo premiérova řečnická otázka „proč vlastně tolik zbrojíme“? Dočtete se v textu Jana Wirnitzera.

A kromě toho:

Komunisté chtějí miliardy, minimálně tři a půl. Nezamlouvá se jim, že vláda na nevýdělečné státní pojištěnce dává ročně 72 miliard – to KSČM přijde málo, popisuje Iva Bezděková. Komunisté teď hrozí, že jestli se platba nenavýší aspoň na 75,5 miliardy, zablokují rozpočet na příští rok. A kde by byl ten loňský (a ostatně celá nynější vláda), nebýt podpory komunistů?

Jestlipak jste věděli, že když si Vincent van Gogh uřízl ucho, pomohl tím modernímu umění pomalu stejně jako svými obrazy? Příběh je předsálí obrazu, otevírá dveře k mimořádnu. Stejně jako velký rozhovor (nejen o) umění, který s Michaelem Třeštíkem vedl Ján Simkanič.

Na rezignaci předsedkyně nejsilnější politické strany v Německu je jedna pozitivní věc: jméno Annegret Kramp-Karrenbauer (nedejbože ještě s přechýlením) láme jazyk a děsí titulkáře. Nepřekvapí, že pro nástupkyni Angely Merkelové se vžila sympatická zkratka AKK. Ale i s tou bude brzy amen, neboť AKK v čele CDU končí a křesťanští demokraté hledají náhradu. Kdo se hlásí? Jeden chce sjednotit, druhý korigovat, se třetím se nepočítá, líčí z Berlína Pavel Polák.

Je 25. února 2020 a Luděk Navara k 70. výročí umučení pátera Josefa Toufara píše: „Má být tajně pohřben pod falešným jménem a zapomenut. Jenže stane se přesný opak. Toufarův příběh, který měl být příběhem usvědčujícím katolickou církev z klamu a podvodu, se sám stal obžalobou totalitního komunistického režimu. Usvědčuje jej ovšem i z mnoha dalších podlostí a hrůz.“

Dobrou zprávu (umělá inteligence a antibiotika), špatnou zprávu (SARS-CoV-2 a nebezpečná panika), znepokojivou zprávu z podivného místa (ponorka pod ledovcem), strašidelně-neškodnou zprávu (o obřích virech), skvělou zprávu s háčkem (Bezosovy miliardy vs. globální oteplování) i zprávu z velké dálky (vybuchne daleká hvězda Betelgeuze?) – ty všechny vám servíruje Petr Koubský v dalším díle vědeckého newsletteru Částečný součet.

A konečně ještě jedna hvězda, k níž máme nesrovnatelně blíž a která už vybuchla, ale jen v tom dobrém slova smyslu. David Janeczek shrnuje úžasný příběh Davida Ayrese, který si z hokejové rolby odskočil do hokejové brány a jako by nic zazářil v zápase NHL tak, že zastínil i Alexandra Ovečkina. Navíc po transplantaci ledviny a s úvodem jako z anekdoty – Ayres si nejdřív myslel, když pro něj přišli, že si z něj utahují. Jednoduše skvělé!

Zítra v tištěném Deníku N:

Exministr Kremlík nedokáže vysvětlit peníze na byt

Lidi, kteří se vrátili z Itálie, nevyhledáváme, říká hlavní hygienička

Nezměnil jsem se já, ale ČSSD, vysvětluje svůj odchod poslanec Foldyna

Kreml před 30 lety souhlasil, že z Československa stáhne vojáky

Vědomě jdu proti diváckému očekávání, že dobro vyhraje nad zlem, říká scenárista Šifra

Dar tajemného srdcaře: Bohemians dostali majetek za sedm milionů korun

Letem světem

Předseda Senátu Miloš Vystrčil žádá ráznou reakci ministra zahraničí Tomáše Petříčka a vysvětlení prezidenta Miloše Zemana kvůli dopisu z čínské ambasády, který pokládá „za jednoznačné vměšování jiného státu do vnitřních záležitostí ČR“.

K deseti letům vězení v Číně odsoudili Kuej Min-chaje, jednoho z pětice unesených knihkupců, kteří v Hongkongu prodávali knihy kritické vůči čínské stranické elitě. Kuej má švédské občanství, Švédsko už protestuje.

Slovenská sněmovna odmítla istanbulskou úmluvu o potírání násilí na ženách. Mezinárodní dokument zasáhl do kampaně před sobotními volbami do sněmovny.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) snížila odhad růstu globální poptávky po ropě na nejnižší úroveň za 10 let. Prognózu může dále zhoršit epidemie koronaviru.

Do pustých ulic Wu-chanu pravidelně vyjíždějí jen kurýři, kteří lidem v izolaci zajišťují nákupy a s nimi i přežití; sami přitom riskují život. Tady je deník jednoho z nich. Říká si Lao Ťi a takhle vypadá při práci:

Vlaky a výluky

A na závěr: o víkendu jsem podnikla výlet do Tábora za jistou ujgurskou restaurací. Cesta byla komplikovanější, hned dvojí přestup kvůli výluce mezi Olbramovicemi a Chotovinami, ale za to výtečné jídlo stála. Jenom ty vlaky kdyby vypadaly jinak, říkala jsem si. Bez odrbaných sedaček a starých uzavřených kupé. Ale což – rychlíky Praha – České Budějovice snad ani jiné nejezdí.

A ejhle, mýlila jsem se. Když po stejné trase vyrazil premiér se suitou, píše Aktuálně, České dráhy „zařadily moderní velkoprostorový vůz se zásuvkami, klimatizací a wifi“. Všechno jde, když se chce. Anebo když se „nasazení vozidel upravuje s ohledem k výluce mezi Olbramovicemi a Chotovinami, kdy neplatí běžné oběhy, ale mimořádné výlukové oběhy“, jak ČD vysvětlily kolegům.

Náramně zajímavá věc, ta výluka Olbramovice–Chotoviny. Možná by svého času zaujala pana Schrödingera.