Jdu proti diváckému očekávání, že dobro vyhraje nad zlem, říká scenárista Šifra

Seriál Zrádci, který běží v České televizi od 23. února, vznikal na motivy knihy Nelegál spoluzakladatele Národní protidrogové centrály Jiřího Vacka. „Napsat scénář podle Nelegála vyžaduje umění vyprávět současným jazykem, o mladých lidech a pro ně, a zároveň až archeologicky důkladný průzkum světa, v němž se odehrává. Jedině Miro Šifra dokáže obojí,“ prohlásil v rané fázi projektu režisér a koproducent Viktor Tauš. Šifra vstoupil do povědomí scénářem ke kriminálce z období rozpadu Československa Rudý kapitán, do stejného období zasadil i scénář minisérie Rédl.

Zrádci se odehrávají v současnosti na půdorysu střetu vietnamské drogové mafie, protidrogové policie a vypravěče Davida, který je dealerem i policejním informátorem zároveň.

Vyhovuje vám jako scenáristovi spíše retro, nebo současnost?

Současnost je pohodlnější. Nemusím rešeršovat každý detail: při práci na Rédlovi jsem si třeba musel googlovat, jak fungují pevné telefonní linky, protože už jsem si to nepamatoval. Ale zároveň platí, že i v současnosti se pohybuju v prostředí, o kterém na začátku nic nevím a musím do něj pronikat od nuly. Snažil jsem se o dnešní drogové scéně nastudovat co nejvíc, abych pochopil, v čem ty postavy žijí, a v tom je ta práce dost podobná.

Jak jste do scénáře dostával ten jazyk současných mladých, o kterém mluví režisér Zrádců Viktor Tauš?

Mladé postavy ve Zrádcích jsou asi o deset let mladší než já, takže se od nich nevnímám tolik generačně vzdálený. Poslouchám třeba stejnou hudbu jako oni, český a slovenský hiphop jsem do Zrádců ostatně vybíral já. Ale dialogy pro mě nejsou až tak podstatné. Já do nich dávám informace, které musejí zaznít, a režijní instrukce pro herce všech generací pak byla – nerecitujte ty repliky doslova, řekněte to, jak byste to řekli vy. Já bych si mladý český slang ani nedovolil psát, píšu ve slovenštině a scénář se pak překládá.

Ovlivňoval Tauš scénář ještě jinak než tím, že dával hercům volnost?

Intenzivně. První verze skoro vůbec, to mu brala všechen čas práce na jiné kriminálce Vodník, ale pak se do toho pustil naplno. Sedávali jsme u něj doma s herci a každý z nich si prošel určitým kolečkem, kdy jsme se o jeho postavě bavili a já zapisoval nápady. Viktor taky zdůraznil některé motivy a témata. Ode mě byli Zrádci původně hlavně