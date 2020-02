Česko se připravuje na koronavirus. Nakupuje roušky, může aktivovat speciální vojenskou nemocnici

V severní Itálii jsou stovky nakažených koronavirem, celá města v karanténě, úřady zrušily benátský karneval i utkání fotbalové ligy. To vše v době, kdy do země za lyžováním vyráží i Češi. Proto se nabízí otázka, jak je Česko na nákazu připraveno.

Ministerstvo zahraničí už Čechům doporučilo, aby se zasaženým oblastem vyhnuli. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula upozorňuje na to, že právě s ohledem na popularitu země mezi českými lyžaři je situace závažnější, než když se virus dosud šířil povětšinou na území Číny.

„Budeme se muset připravit i na krizové situace, pokud by byla infekce zavlečena do České republiky. Plánujeme, že by se lidé, kteří budou pobývat v rizikových oblastech, nahlásili hygieně. Následně bychom je mohli snáze stopovat. Chceme mít přehled,“ řekl Prymula Deníku N. Problematické podle něj je, že příznaky se u velké části nakažených mohou projevit až po jejich návratu.

Jako v Itálii?

Vláda se proto chystá na to, že se nákaza Česku nevyhne. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), který na čtvrtek svolal Ústřední epidemiologickou komisi, je Česko připraveno a zatím přistoupilo pouze k preventivním opatřením.

Jaké by mohly být další kroky, pokud se tu nákaza objeví? Uzavírání