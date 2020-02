Notes: Přivezou prázdninoví Češi z italských zájezdů koronavir? Můžeme si tak akorát hodně mýt ruce

Raketový vzestup úmrtí v důsledku koronaviru v nedaleké Itálii vůbec poprvé přinesl možnost nákazy blízko k českým hranicím. Ještě v sobotu tam o koronaviru takřka nic nevěděli a v pondělí hlásí sedm mrtvých a víc než dvě stě nakažených.

Ačkoliv je stále pravděpodobnější, že se nákaza brzy objeví i v Česku, Petr Koubský svým typicky věcným, klidným a laskavým tónem radí, jak se jí případně vyhnout a jak se s obavami z ní (nejen psychicky) vypořádat. Spoiler alert: dobře a často si myjte ruce teplou vodou.

Co prožívají lidé v Itálii, zejména v módní metropoli Miláně, popisuje režisér Emanuele Ruggiero, který má v severoitalském městě takřka celou rodinu. Čechy varuje před tím, jak neudělat podobnou chybu jako Italové, a vysvětluje, proč se nemusíme obávat těch, kdo z italských hor přijedou po jarních prázdninách.

Jak to celé v Itálii, která je nyní třetí nejzasaženější zemí na světě, začalo a kde se Covid-19 objevil původně, popsala už v neděli Jana Ustohalová. To ještě netušila, že o den později už bude obětí víc než dvakrát tolik.

Čína bude potřebovat nějaké hodně dobré PR, aby si spravila reputaci, protože i když se z tématu koronaviru přesuneme k domácí politice, zase se Číně nevyhneme. Jakub Zelenka v mírně šokujícím rozhovoru vyzpovídal někdejšího premiéra Petra Nečase, který prozradil, že za jeho někdejším vymezením se vůči „dalajlamismu“ byl chladný kalkul.

Tehdejší česko-čínské vztahy přirovnal k „letadlu, které se střemhlav řítilo k zemi“, protože jeho předchůdce Jan Fischer přijal dalajlamu v Kramářově vile. A Petr Nečas byl podle svých slov pilot, který letadlo musel zachránit. Kdo ale zachrání Petra Nečase? Asi nikdo, protože peněz, které měl dostat od Číňanů za uzavřené obchody, se stále nedočkal. Přitom nejde o malou částku, ten nejlukrativnější deal měl mít hodnotu 14 miliard korun.

Tématu se Jakub věnuje i v podcastu Studia N Filipa Titlbacha, který v druhé části vyzpovídal politoložku Kateřinu Kňapovou. Ta je momentálně v Itálii na stáži a nemůže kvůli koronaviru chodit na fotbal.

Když Jaroslav Foldyna oznámil, že po třiceti letech končí v ČSSD, mnohé překvapilo, že v ní vůbec ještě je. Názory už má dávno podobné těm, které jsou slyšet z úst Tomia Okamury nebo Václava Klause ml., a tak je zřejmé, kterým politickým směrem se tento noční vlk vydá. Bára Janáková s ním na to téma pohovořila a vy si to můžete přečíst v jejím rozhovoru.

Odchod Foldyny z ČSSD ale nebyla ten den jediná drastická rána pro tuto stranu – policie udělala razii na ministerstvu práce a obvinila náměstka Jana Baláče. Ten je blízkým spolupracovníkem ministryně Jany Maláčové. Že se to stalo, se dozvídáte dneska, co tam policisté našli a proč tam byli, to se dozvíte v následujících dnech od našeho investigativního týmu.

Kromě toho vás zítra ještě v papírovém Enku čeká:

– Armáda, roušky i vyvracení fám. Stát vysvětluje, jak je připravený na nákazu

– Odmítl jsem dalajlamismus, abych zachránil byznys s Čínou, říká v rozhovoru Petr Nečas

– Co byste měli vědět o koronaviru? Seznamte se s praktickými radami

– Náměstek pražského primátora pronajímá svůj byt přes „nechtěné“ Airbnb

– Tvrdošíjně tvrdím, že umění se nechápe, ale vnímá, říká Michael Třeštík

– Dogmatici všech zemí spojení na cestě do pekel

Zaujalo nás jinde:

Hlavní postava (ta záporná) hnutí MeToo míří do žaláře. Producenta Harveyho Weinsteina newyorský soud usvědčil ze dvou z pěti trestných činů, z nichž byl někdejší mocný muž Hollywoodu obviněn. Kolik si Weinstein za znásilnění a sexuální zneužití odsedí, zatím není jasné, nejvýše mu hrozí 29 let. Přestože se jeho právní tým odvolává, v jednom se sexuálnímu násilníkovi muselo ulevit: porota ho neuznala vinným ze sexuálního predátorství. Za to mu totiž hrozilo doživotí.

Kdo by se chtěl podívat do zákulisí českého sexuálního zneužívání, ať si neváhá přečíst víkendový rozhovor Renaty Kalenské s režisérem Vítem Klusákem a herečkou Terezou Těžkou. Ti dva spolu točili snímek V síti, který jde teď ve čtvrtek do kin a po kterém jen málokterému rodiči bude dobře. Rozhovor je to těžký, ale ne beznadějný a přečtete ho jedním dechem.