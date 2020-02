Rolbař v NHL zastínil i Ovečkina. Po transplantaci ledviny už přitom neměl nikdy chytat

Během zápasu NHL mezi Torontem a Carolinou se hostům zranili postupně oba brankáři. James Reimer vydržel v brance jen necelých čtrnáct minut, než odkulhal s poraněným kolenem, Petr Mrázek musel odstoupit v předklonu v polovině zápasu po střetu s domácím útočníkem Kylem Cliffordem.

Do branky tak musel na zbylých 28 minut a 41 vteřin dvaačtyřicetiletý, a hlavně v hokejovém prostředí absolutně neznámý David Ayres. Gólman, který před patnácti podstoupil transplantaci ledviny, sice inkasoval z deseti střel dvě branky, ale i tak dovedl Carolinu k vítězství 6:3.

Rolbař Toronta Marlies – záložního týmu Maple Leafs – si zaslouženě užil ovací spoluhráčů a také děkovné řeči kouče Hurricanes Roda

Brind’Amoura. „Budu stručný. Není obvyklé, abychom si ze zápasu odnesli takhle významnou vzpomínku. Budu si pamatovat navždy, jak jste pro Davida hráli celou třetí třetinu a jak on chytal pro nás. Jsem na vás hrdý.“

Bývalý kapitán a současný trenér Caroliny nebyl jediný, koho příběh nadchl. „I pro gólmana NHL je těžké se vracet po zranění. Člověk se cítí, jako kdyby nikdy nechytal. To, co Dave předvedl, je neuvěřitelné. Je to legenda,“ přidal Reimer.

A memory we'll all have forever pic.twitter.com/LUxqs8o3Wr — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

„Hlavně si to užij!“

Samotný brankář, který chytal na vysoké úrovni naposledy jako junior, si nejdříve myslel, že