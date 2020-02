Foldyna: ČSSD se změnila, slovo „národ“ je pro ni pejorativní. S Klausem mladším mám na spoustu věcí podobný názor

Proč jste se rozhodl odejít z ČSSD?

Rozcházeli jsme se v celé řadě politických postojů a názorů. Snažil jsem se to urovnat, ale nepodařilo se mi to. Neměl jsem úspěch, nepřesvědčil jsem většinu, tak odcházím.

Názorová pluralita je ale běžná v řadě stran.

Když jsou to dílčí neshody, je koexistence možná, ale my jsme diskusi vedli veřejně a naše názory se velmi lišily ve vztahu k sociální politice, zahraniční politice, Evropské unii, migrační krizi, národnímu sebeurčení a národní suverenitě. Byla to celá řada věcí a rozpory se opakovaly. Není možné to brát jako dílčí neshodu.

Snažil jste se ostatní o svých názorech přesvědčit?

Sociální demokracie si na sjezdu zvolila místopředsedy, kteří se schází například s